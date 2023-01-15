斬首殺妻！21歲男新婚4個月肢解嫩妻　頭顱丟浴室　竟叫父母來看

這位人妻是別人眼中的開心果，但新婚僅4個月就被丈夫以極其殘忍的手段殺害！美國德州發生兇殘的殺妻慘案，一對同為21歲的夫婦新婚4個月，丈夫竟用菜刀「斬首」殺妻，其後再叫父母入屋檢查，父親驚悉命案後，大義滅親即時報案。

警方指現場非常血腥，死者遺體被肢解，背上有多處刀傷，最終在浴室找到其頭顱。疑犯對謀殺罪直認不諱，但警方仍在調查其行兇動機。調查期間，警方再發現疑犯案發後去到邂逅妻子兼對方工作的便利店偷啤酒喝。女死者在社區內很受歡迎，她同時打2份工，並寄錢給家鄉尼加拉瓜的母親治療癌症，身邊人都不解為何其新婚夫會狠下殺手。



21歲的迪庫斯（Jared James Dicus）直認謀殺妻子。（警方圖片）

事發於德州休斯頓木蘭市（Magnolia）附近的鄉村地區，21歲的迪庫斯（Jared James Dicus）和同齡妻子迪亞斯（Angie Diaz）在2022年10月結婚，新婚4個月都居住在迪庫斯父母名下的房屋，那是兩老家中背後的1間小屋。休斯頓傳媒報道，事發於1月11日下午約4時，迪庫斯父母稱兒子走回老家，要求去檢查他和妻子居住的小屋。

迪庫斯父母甫入屋，即驚見迪亞斯慘遭殺害，父親大義滅親即時報警。警方到場發現迪亞斯遺體躺在床邊的血泊中，背部有多處刀傷，頭部被斬下，場面非常血腥。死者身體有部分被肢解，故屋內到處都是血，場面極其恐怖。警方後來在浴室發現死者頭顱，估計她在前一晚約11時已遇害。

迪庫斯和迪亞斯新婚4個月，經常上傳恩愛照片。（迪亞斯fb圖片）

迪庫斯一家全被拘留並帶到警長辦公室，迪庫斯作供時對殺妻罪行供認不諱。警方確認兇器是1把菜刀，整件案件都在該單位內發生，已經取得所有證據，但仍在調查迪庫斯的犯案動機，以及了解事件是否涉及藥物影響。迪庫斯將被控謀殺，他准以50萬美元（約155.3萬港元）保釋，但目前仍被還柙。

警方原本沒公布迪亞斯身份，但當地1名縣法官 Trey Duhon在社交平台稱，他去年10月為2人證婚，他們是對非常友善的夫婦。警方事後調查附近閉路電視，發現迪庫斯犯案後開車到附近妻子工作的便利店偷啤酒，然後回到停車場打開來喝，他也是在這間便利店邂逅妻子。

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迪亞斯聰明且熱愛生命，在社區內很受歡迎，民眾自發舉行悼念活動，其朋友向當地電視台透露，迪亞斯是尼加拉瓜移民，她一直打2份工以支付家鄉母親的癌症治療費。便利店老闆希門尼斯 （Veronica Jimenez）指，迪亞斯和丈夫一起很開心，但最近幾天好像出了問題，她看起來很累，不確定是否和感情事有關。有和迪庫斯一起長大的鄰居稱，「迪亞斯是他生命的一道陽光」，不知他為何狠下殺手。家屬正設立Gofundme專案為她籌集葬禮費用。

（綜合）