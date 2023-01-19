八達通App推「e利是」一嘟即收即用超方便！符合條件可獲$38獎賞

【兔年2023／八達通／e利是／派利是／利是／利市】農曆新年傳統上都會派利是，向親友送上祝福。八達通宣布1月19日（年廿八）至2月5日（正月十五）新春期間，八達通App會推出「e利是」功能，除了可隨時隨地派利是，更可直接將「e利是」嘟入八達通卡，相當方便。首28,888名增值八達通銀包的用戶，只要符合條件，更可獲贈港幣38 元「e利是」獎賞，率先收利是！



八達通宣布1月19日（年廿八）至2月5日（正月十五）新春期間，推出八達通App「e利是」功能。（八達通公司提供）

八達通「e利是」可直接嘟入八達通卡作消費用途

八達通卡營業及事務總監李玉兒表示：「八達通App『e利是』」自推出以來深受客戶歡迎，有別於其他電子利是，八達通『e利是』可直接嘟入八達通卡作消費用途；尤其小朋友已習慣『嘟』卡，直接將『e利是』嘟入小朋友的八達通卡，可讓其感受逗『e利是』的樂趣。」

八達通卡營業及事務總監李玉兒表示：「八達通App『e利是』」自推出以來深受客戶歡迎。」（八達通公司提供）

3種方式派發八達通「e利是」

用八達通App派「e利是」金額及數量可以自訂，派發方式非常簡單，包括面對面「嘟卡」或掃「QR Code（二維碼）」，無論見面拜年、團拜聚會或上班，都可直接向親友和同事派發「e利是」。用戶亦可透過「e利是」連結，遙距發送利是給未能見面或身處海外的親友，隨時隨地送上新年祝福。收到「e利是」的用戶，只須簡單一按便可即時為八達通卡增值，易收易嘟。

要注意的是，透過QR Code及「e利是」連結派發「e利是」只適用於八達通銀包Plus或Pro（已認證）之持有人。

用戶可透過3種方式派發「e利是」，無論是面對面抑或遙距都可收發。（八達通公司提供）

預先入錢派「e利是」 合資格用戶可獲$38獎賞

提提大家，如果想方便派「e利是」，用戶可預先為八達通銀包入錢，首28,888名新登記用戶從銀行帳戶增值八達通銀包並儲存該帳戶號碼，更可獲贈港幣38 元「e利是」獎賞，等於用戶先收利是！

另外，八達通卡公司夥拍富衛香港送出「兔年豐收大福袋」，客戶收到八達通App「e利是」的電子連結，便可領取兔年豐收大福袋，盡享各種優惠。

八達通聯乘本地插畫家推多款兔年賀年貼圖

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農曆新年除了派利是，向親友送上祝賀當然必不可少！今年八達通聯乘本地插畫家Onion Peterman，推出10款傳統及創意兼備的兔年應節貼圖及賀年潮語，讓用戶派發「e利是」時增添氣氛，向親友分享新春好意頭。Onion Peterman賀年貼圖可按此連結率先下載。