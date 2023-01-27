南亞裔狗主疑放鬥牛㹴上山　聲稱「train緊」　山坡傳浪浪悲鳴聲

【比特犬／鬥牛㹴】鬥牛㹴屬危險格鬥狗隻，飼養須受法例規管！有狗主於網上發文，表示周四（26日）午夜時分放狗途經葵涌大白田徑時，見到兩名南亞裔人士拖着兩隻目體重逾25公斤的大型犬隻徘徊，懷疑是比特鬥牛㹴（Pit Bull）。兩犬對着山頭狂吠，其中1隻更被鬆綁追野狗，港男上前查問，狗主竟大言不慚稱正「train（訓練）隻狗惡啲」，兩犬還作勢衝向他及撲向其他途人。不少網民斥責狗主「人渣」，又質疑是非法飼養鬥牛㹴。

根據法例第167D章《危險狗隻規例》，比特鬥牛㹴屬於格鬥狗隻，任何人輸入、管有而未進行絕育或繁育格鬥狗隻即屬犯罪，一經定罪，可處第5級罰款，即5萬港元，以及監禁6個月。



有港男於網上發文表示，周四（26日）午夜時分放狗途經葵涌大白田徑時，見到兩名南亞裔男狗主拖着兩隻大型犬徘徊，懷疑是比特鬥牛㹴。（fb群組「貓貓狗狗保護及領養區（香港）」圖片）

樓主於facebook群組「貓貓狗狗保護及領養區（香港）」發文表示，兩名南亞裔狗主拖着兩隻目測逾25公斤重的大型犬在大白田徑徘徊，樓主認出是比特鬥牛㹴。他起初以為是正常放狗，但隨後發現「兩隻狗對住山狂吠，其中一人更鬆綁放狗上山，追其他野狗」，他指出有數隻流浪狗住在山坡上很多年，一直都很乖。

樓主立即上前查問「你哋喺度做咩？」，狗主稱「我train（訓練）緊狗」，他緊接問「你train咩嘢？」，狗主指「train隻狗惡啲」，他心想「Train狗惡啲？放上山打啲浪浪？」。話口未完，「佢兩隻pit bull就企起身作勢衝埋嚟，有途人經過就撲同狂吠」，他形容兩名狗主很明顯沒經驗及不夠力控制鬥牛㹴，場面十分危險。

他表示，「我隻狗震晒，我都要避開佢」，但也忍不住指責兩名狗主，「叫佢哋走，唔好搞啲浪浪，因為山坡啲浪浪不停悲鳴，所以我都幾肯定有被攻擊嘅跡象」。可是天色太黑他拍不到片，「二來行唔到埋去」，無奈自己做不到什麼，亦沒有實質證據，只能網上發文呼籲他人「行經見到佢哋，自己同狗狗要小心啲」，又說「唯有祈禱浪浪平安」。

根據第167D章《危險狗隻規例》，比特鬥牛㹴屬於格鬥狗隻。（示意圖／Getty Images）

不少網民留言批評兩名南亞裔狗主，「人渣！到時惡到反咬主人就真係報應！」、「因果報應，呢啲人遲早自作自受」、「冇品衰人，希望多啲人睇到你嘅post」，又指如果真的是比特鬥牛㹴，放上山「訓練」會對流浪腦狗構成危險，呼籲樓主再見到應該報警。

有網民質疑香港飼養比特鬥牛㹴屬違法行為，「如果真係比特鬥牛㹴，屬格鬥狗隻，香港是不准進口的，可報警」、「佢哋分分鐘無合法牌照養的」、「一定要報警！無好好管理斗犬係犯法！報警希望佢哋收斂」。

根據第167D章《危險狗隻規例》，任何人輸入、管有而未進行絕育或繁育格鬥狗隻即屬犯罪，一經定罪，可處第5級罰款，即5萬港元，以及監禁6個月。圖為憤怒中的比特鬥牛㹴。（示意圖／Getty Images）

根據法例第167D章《危險狗隻規例》，比特鬥牛㹴、日本土佐犬、阿根庭杜告狗、巴西非拉狗及該4個品種的混種狗隻均屬於格鬥狗隻。任何人輸入、管有而未進行絕育或繁育格鬥狗隻即屬犯罪，一經定罪，可處第5級罰款，即5萬港元，以及監禁6個月。



漁護署網站指出，現存的格鬥狗隻必須經由註冊獸醫為其進行絕育手術，狗主亦須持有由獸醫發出該狗隻的有效絕育證明書。

此外，根據《危險狗隻規例》，任何人安排、容受或准許任何格鬥狗隻進入或留在公眾地方，而該狗隻是沒有穩妥地戴上足以防止其咬噬任何人的口套；或該狗隻是沒有被人用一條長度不超逾1.5米的狗帶穩妥地牽引，即屬犯罪，一經定罪，可處第4級罰款，即2.5萬港元，以及監禁6個月。