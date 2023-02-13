熟女莊園｜8單親索媽拍戀愛真人騷　配對小鮮肉竟然係自己個仔？

近期日韓甚至美國等地也推出一系列戀愛實境節目，例如Netflix的《單身即地獄》、《慾罷不能》、《雙層公寓》等，節目中預想不到的關係發展吸引不少觀眾追看，而這類型節目的尺度亦愈來愈大。今年美國TLC頻道就推出名為《熟女莊園》（MILF Manor）的真人騷，邀請了8位單親媽媽與「小鮮肉」約會，但對象竟是彼此的兒子，節目未播映即引起熱烈討論。



美國TLC頻道就推出名為《熟女莊園》（MILF Manor），節目邀請了8位單親媽媽進會約會，但對象竟是彼此的兒子。（TLC截圖）

8對索媽與小鮮肉兒子：

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美國TLC頻道推出戀愛實境節目《MILF Manor》（暫譯：熟女莊園），在英文中「MILF」代表「Mother I'd Like to Fxxk」，直譯就是「我想上的媽媽」，意指成為媽媽後依然有性吸引力的女子。

節目請到8位索爆媽媽尋找第二春，她們參與節目前只知道要和年紀比自己小的「鮮肉」們配對，沒想到揭曉男嘉賓時，畫面令她們震驚不已及極度尷尬，因為被安排配對的8位男士正是她們彼此的兒子。製作組的安排不但令索媽震驚，連一眾兒子也大叫：「媽你為甚麼在這裏！」亦有媽媽當場驚呼：「天啊！那是我的兒子」。

8位索爆媽媽參與節目前只知道要和年紀比自己小的「鮮肉」們配對，沒想到揭曉男嘉賓時，畫面令她們震驚不已及極度尷尬，因為被安排配對的8位男士正是她們彼此的兒子。（TLC圖片）

一連多集的節目中，16名索媽及兒子將一起住在墨西哥的海景別墅，除了本來的母子，大家也會互相展開約會。參加節目的8位媽媽分別屆乎44到59歲，各人的外表及身材也保持得宜，甚至有媽媽坦言喜歡年輕小鮮肉；而節目中年紀最小的男士只有20歲，他們亦有人表示對熟女感興趣。

製作組在節目中安排不少親密接觸，例如「母子相認」選房間遊戲，媽媽需矇眼摸着男孩們的身體去辨別誰是自己的兒子，勝出者可以使用最豪華的房間，女士們在過程中也藉此任摸一眾小鮮肉的腹肌，尺度相當大膽。

墨西哥奢華別墅大公開：

16人將一起住在墨西哥的海景別墅，除了本來的母子，大家也會互相展開約會。（TLC圖片）

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16位主角的母子關係固然是節目賣點，但他們的心底話也是節目的特色環節之一，例如兒子們會在鏡頭前大訴心聲，坦言擔心媽媽被男人騙，而媽媽們又會表明不想兒子愛上不適合的女人。節目未開播前已引來網民討論，有人批評節目「交換兒子談戀愛」的主題設定太噁心，但也有人指單親媽媽們也是渴愛被愛的人，或者可能在節目裏找到真心發展的對象。

（TLC）