禽獸！女生遭前男友跟蹤返屋企強姦留恐怖瘀傷　事前曾收惡心預息

所有強姦犯都應受到法律制裁！台灣有女生於討論區發文，大爆自己被前男友性侵的可怕經歷，她因某天意外發現男友有約「外送茶」（即外送到府或到指定場所接客的小姐）和炮友，她接受不到提出分手，詎料前男友對她拳打腳踢，其後有天跟蹤她回家，在客廳強姦她。帖文引起網民熱議，認為不可啞忍，「告到底，絕對不要心軟」，又鼓勵「大家都很心疼你，趕快走出來，有事情記得要上來發洩舒壓喔」。



台灣有女生於討論區發文分享被前男友性侵的可怕經歷。（示意圖／Getty images）

該名女生於Dcard討論區以「被前男友性侵」為題發文，表示事情已經過了約3個月，心情好不容易才平復了點。她指前男友是她哥哥的小學同學，在她有記憶以來就知道這個人的存在，但最近才在一起，對方在她的印象中是個連髒話都不會罵的男生，交往後對她非常好。

事發前兩人交往不到2周，其間前男友常常想更進一步發生關係，但她還沒到20歲，加上是初戀，不想這麼輕易就發生關係。她某天意外發現前男友有約「外送茶」和炮友的習慣，溝通後她無法接受提出分手，本以為可和平分手，沒想到前男友對她動粗拳打腳踢。

她透露拍拖期間從未告訴對方租屋處地址，都是走到巷口讓其接送，惟分手後某天下班，前男友竟跟蹤她回家，在客廳強姦她，「我40公斤，他80公斤，像野獸般，我沒辦法阻止事情發生…」。她驚慌地說，「我好像只是單純遇到恐怖情人，文章打到這邊回想起一些畫面，還是覺得很可怕」。

她分享事發前，男友曾傳送要求性交的訊息，提到「身材這麼好，我都還沒X到你，怎麼可以分手內（呢），我的小寶貝，不要再拒絕我了，今天我就要，X到你不要不要」，她以為對方只是胡說，她又上傳1張被前男友打致瘀青的照片。

女生目前已搬離租屋處，正利用司法程序處理事件，但此事對她造成傷害，至今經常失眠，重看帖文都很想哭。她發文是想告誡及提醒網民，「不要太相信認識很久的朋友」，事後哥哥也很自責，但她知道並非哥哥的錯。

她提醒女生們要注意，如果遇到身高170、體重85公斤以上，說話很風趣，有健身有肌肉的那種身材，北部人到南部工作，曾於連鎖服務業任職，如果有機會看到其手機，「會發現有個資料夾都是交友軟體，他也不會忌諱跟你介紹哪個比較好約」，還有前男友很喜歡向她提到前女友的身材，有意無意都會提到，如果有男生提起前女友身高152、體重40公斤，符合這些特徵的人就有可能是她前男友，她呼籲認識前男友的人不要進行「肉搜」，只希望透過法律處理事件。

事件對她造成傷害，令她經常失眠，每次看到自己打的這篇經歷都很想哭。（示意圖／Getty Images）

網民紛紛直斥前男友是渣男，「光看他的line訊息，那語氣感覺就很像什麼色阿伯」、「媽呀！那他也隱藏得太好，本性和一開始也差太多」、「希望人渣受到該有的懲罰」。

有網民安慰及鼓勵樓主，「希望妳能好好照顧自己，這種事情真的很可怕，對方根本喪心病狂」、「那個瘀青根本不正常吧，好好保護自己，看要不要聲請保護令？無論如何不要再心軟了」、「你辛苦了真的，接下來要面對的一切可能還會一次一次揭開你的瘡疤，但是可以的話跟信任的人一起面對，不要輕易對爛人提出的條件妥協，要讓他受到懲罰，你也要拿到該拿到的補償」。甚至有暖心律師表示：「太可惡了！如果原PO擔心因為律師費太貴而沒有委任律師幫忙處理，我願意無償幫妳打官司！」