沐浴見胸口詭異紫斑　26歲男照去旅行做運動　揭患重病僅能活3周

身體患重病很可能早有先兆，哪怕徵兆不痛不癢都要留意！北愛爾蘭1名自稱「從未生過病」的男子，在某次洗澡期間發現胸口出現詭異紫斑，但他不以為意，繼續去旅行和做運動，詎料身體狀況急轉直下，出現疲倦、氣喘、急速消瘦等徵狀，最終確診患上早期T細胞急性淋巴細胞白血病（T-cell precursor acute lymphoblastic leukaemia），獲醫生告知最多只剩3個月壽命，男子沒有氣餒，經過大約9個月搏鬥，奇蹟地戰勝病魔痊癒出院，每日感恩自己仍然存活。



辛普森本身熱愛做運動，但發現體力大不如前才驚悉患癌。（網上圖片）

大難不死的男子辛普森（Harry Simpson），曾在利物浦約翰摩爾斯大學就讀犯罪學和社會學，去年2月洗澡時注意胸口有「幾個紫斑」，但他沒有在意，如期出發前往杜拜旅行慶祝26歲「牛一」，2周內玩過跳傘和騎水上摩托。

辛普森隨後回國，再前往北愛爾蘭首都貝爾法斯特上班，並在山上進行訓練，但他開始注意到身體出現異樣，「真的很疲倦，去了健身房不斷氣喘吁吁，遠遠沒有達到應有水平」。辛普森於是去求醫，醫生最初以為他在杜拜感染病毒，便開了2周的抗生素。辛普森認為自己沒有大礙，便前往南方，爬上了愛爾蘭最高山頭，但「上山時不得不停了20次，感覺到心臟瘋狂跳動...感覺淋巴結在一邊腫了起來」，而且難以呼吸。

雖然即將前往北愛爾蘭首都貝爾法斯特應徵工作，但辛普森要求全科醫生為他驗血，同事們亦留意到他不但瘦了一個碼，而且臉色蒼白，有一日他忘記接聽電話，事後發現有10個不同顧問醫生的未接來電，他們更設法打通其母親的電話，嚇到她立即叫兒子回電。

辛普森被診斷患上早期T細胞前體急性淋巴細胞白血病，可能最多剩下3周壽命，最終他奇蹟地戰勝病魔出院。（網上圖片）

原來有1名顧問在顯微鏡下見到辛普森的血液，需要他翌日早上到市立醫院的癌症中心，當時是貝爾法斯特唯一可以使用的床位，更要求他帶備額外衣物，很大機會需要留宿一晚。

雖然聽到醫生語重深長交代情況，但辛普森仍然認為沒有問題，「我沒有想過我會生病，我從來沒有因為任何小事而生病，我不會感冒。我從來沒有真正生病過，所以我當時沒有想到什麼事，我只是認為處理一些小事」。

但最終辛普森被診斷患上早期T細胞前體急性淋巴細胞白血病（T-cell precursor acute lymphoblastic leukaemia），可能最多剩下3個星期壽命，「我當時坐在那裡哭了起來，祖母都很難過，父親試圖支持我」。由去年3月開始，辛普森在病房和病魔搏鬥，加上適逢新冠肺炎，醫院不允許訪客探病，辛普森需要獨自養病。

由於T細胞前體急性淋巴細胞白血病是一種罕見血癌，辛普森接受密集化療，而且進行由家人捐贈的細胞移植，由於治療相當嚴格，亦要阻止癌症擴散到大腦位置，辛普森他遭受劇烈頭痛，而且被列入中風警報，體重甚至下降了15公斤，臨床醫生一度擔心他無法堅持下去。

雖然每周要進行一次檢查，並服用要藥物來控制癌症，但辛普森感恩自己仍然存活。（網上圖片）

在整個治病過程中，辛普森努力保持積極態度，每天都寫日記，當身體許可時，他在醫院裏騎運動單車，並為癌症中心之友等慈善機構籌得4萬英鎊（約37萬港元）。

辛普森的努力沒有白費，在去年聖誕節前2天，其最新的骨髓測試中沒有癌症跡象，這是被診斷患癌以來第一次出現這種良好狀況，雖然很大機會再度復發，但辛普森和家人已經欣喜若狂。目前他仍然要每周進行一次檢查，並服用藥物來控制癌症，暫時沒有病發，最近更慶祝27歲生日。

回望抗癌之路，辛普森表示「把每一天都當作一個新的挑戰，每天晚上當我要睡覺時，會花一至兩分鐘來感謝我在白天所做的事情，然後我就睡覺，然後我高興地睡醒，因為又是新的一天」。

（綜合）