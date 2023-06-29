不沖廁不沖涼不洗衫　男子極端慳水致全屋勁臭　原來係「孝子」？

啃老族為父母帶來負擔，日常生活慳儉也無可厚非，但如此慳法是否真孝順呢？外國1名32歲和父母同住的男子，報稱因父母曾抱怨因他而付很多錢交水費，故「一片孝心」下設法替父母「慳荷包」，多管齊下降低水費，包括不沖廁、不沖涼、不洗衫，只用用大量除臭劑掩蓋氣味，但全屋仍瀰漫惡臭，更因此與雙親發生爭論。網民對樓主說法存疑，指用水得其法已可慳水費，又指除臭劑都是要錢買，質疑他是鬥氣，又認為說到底都應該做好個人衛生。



樓主事前和正常人無分別。（《破壞之王》電影截圖）

32歲樓主在「Reddit討論區」表示，暫時仍與父母同住，父母過去曾抱怨樓主讓他們花了很多金錢支付水費，為了降低自己為帶來的生活成本，他決定盡可能慳水，目前有數種方法降低水費，首先除非有必要，否則不沖廁，而「目前為止還未有需要」；樓主不會淋浴或洗澡，通常會用海綿抹身，甚至沒有洗過衣服，還有更多方法節省水費。但樓主形容父母對其努力不以為然，更認為傳出臭味，甚至蔓延至全屋。

樓主多管齊下降低水費，包括不沖廁、不沖涼、不洗衫，惡臭瀰漫全屋。（《破壞之王》電影截圖）

樓主反指父母說謊，強調已經使用大量除臭劑掩蓋任何氣味，而且很少離開房間，「非常肯定」如果臭味，都是由其房間傳出，自己會注意到。他更稱父母一直尋找理由擺脫他，相信「臭味」似乎是他們目前找到的方案，但他正在考慮是否應該重新開始用水。

對於樓主的奇葩「孝順」法，網民認為絕不可取，又指全屋臭味令人難以忍受，而樓主可能已經習慣聞到自己的氣味而不自覺，但父母未必有相同感受，建議應該注意衛生。有網民指突破盲點，指事件源頭是他成年後仍寄住父母家，直指他應該找一份工作，賺取足夠收入後搬走，避免成為家庭「寄生蟲」，又斥責他的方法不是體貼，而是讓兩老難受。