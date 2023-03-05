男賊睇婚禮抖音直播收料　屢趁新婚洞房偷禮金下場慘　網民：人才

婚禮直播竟然向賊人提供「打劫資訊」！河南1名男賊多次潛入新人新婚洞房內偷禮金，連續出動多次共成功偷走14萬人民幣（約16萬港元）的現金及金器，執法部門調查發現，原來他長期收看當地婚慶公司的婚禮直播，據直播透露的資訊及聊天內容等，獲取新人婚禮資料，再用計作定位、踩線等，然後趁凌晨新婦夫婦累極熟睡時行劫。賊人日前被法院判盜竊罪成，判監5年半。不過，有網民認為他懂得看婚慶公司直播收集行劫資料，竟形容他是「人才」。



李男多次闖入新人新房行劫，被捕後日前被判監5年半。（微博影片截圖）

內媒報道，事發於河南獲嘉縣，有名李姓男子專門收看婚慶公司的抖音直播，從中記錄所有關於新人的婚慶信息，並研究直播間聊天的內容，從中得知新人的婚禮舉辦時間、地址等資料。

李男之後利用召車程式進行精准定位，到附近進行踩線、跟蹤等。確認目標後，他趁凌晨3時左右潛入多對新婚夫婦的新房中，趁他們疲憊熟睡時打劫「彩禮現金」（即禮金），包括2022年2月16日2到徐村偷走一對新婚夫婦1.8萬元（人民幣，下同，約2萬港元）禮金、2月26日到馬村偷走一對新婚夫婦7,000元禮金（約8,000港元）、3月7日到羅村偷走對新婚夫婦4萬元（約4.5萬港元）禮金等等，多次犯案偷了現金14萬（約16萬港元）。

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李男數月內多次犯案，最後嘉縣法院對李男提出公訴，法官認為他多次入屋行劫，違反《刑法》第264條的盜竊公私財物罪，數額巨大或有其他嚴重情節的，處3年以上、10年以下有期徒刑。由於涉案金額巨大，日前判他盜竊罪成，判囚5年半，並處以4萬元（約4.5萬港元）罰款，賠償案中新人的損失。

網民認為賊人趁新房有人仍闖入，「這個賊膽子太大」，但竟有人讚他是「人才」，懂得看直播來確認別人的家居訊息。

河南省高級人民法院在官方微博「豫法陽光」發文，認事現時流行婚慶直播，惟婚慶公司安排直播時，應盡量保護新人家庭及個人私隱，新人也應加強防範保管禮金。

（綜合）