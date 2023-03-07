尷尬婚禮！新人花$21萬擺酒　逾半親友放飛機　新娘氣哭咁做超狂

【婚禮／擺酒】精心籌備婚禮，到場賓客卻不似預期，那種心傷難以想像。美國就有一對新人豪花了2.7萬美元（約21萬港元）舉辦婚禮，並準備了多個環節，沒想到邀請出席的88名賓客，竟然只有不足一半人到場。面對空盪的場地，新人無奈決定取消其他活動，新娘亦崩潰啜泣：「為什麼沒來？」



跨性別者格雷（Gray Narvaez-Dragion）於TikTok分享這次「傷心」經歷。（影片截圖）

綜合外媒報道，跨性別者格雷（Gray Narvaez-Dragion）與丈夫尼克斯近日結婚，花費2.7萬美元（約21萬港元）籌辦婚禮，原本有88人同意參加，不過到結婚當天，到場的賓客卻只有不到40人，即不足一半，讓2人相當失望傷心。

從格雷上載到TikTok的多段影片見到，婚禮現場相當冷清，多張宴桌都沒有賓客，另一段片則見到格雷眼泛淚光地訴說悲傷心情。面對空盪盪的場地，2人決定縮短婚禮時間，並將煙火送客、私人舞會及晚宴等環節都取消。

一對新人透露，他們將大部份錢都花費在製作肥皂、磁石和「魔法咒罐（spell jars）」等送給賓客的小禮物上，可是由於賓客人數太少，餘下的禮物只能自行保留，但看到又會「觸景傷情」，「看着我們的磁鐵，我大哭了……我甚至也不能使用製作的肥皂，因為這也會讓我大哭」。格雷批評說好要出席婚宴的賓客臨時「甩底」，「為什麼沒出現？我他X花了那麼多時間，想讓每個人都感到被尊重」。

格雷眼泛淚光地訴說悲傷心情。（影片截圖）

不過，2人仍感謝有出席婚禮的人，稱這些人不是親密的朋友，就是新娘派對成員，「和他們一起哭過笑過，別擔心！」。

事年引來網民熱議，有人建議2人可以舉辦一場預算較少的招待會，慶祝這個重要日子，甚至可把賬單寄給沒有到場的賓客。亦有網民分享類似心酸經歷，「我的婚禮就是這樣進行的。127人表示出席，可能只有40人出現了」，認為從經歷中知道「誰是你真正的朋友」也是好事。