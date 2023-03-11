中年男女大環山海濱長廊放生　釣友企旁邊等釣　網民：捐錢派飯啦

部份市民相信放生可以「積陰德」，但經常出現被放生物集體死亡或過度繁殖，更隨時會破壞香港海洋生態。有網民周五（10日）在紅磡大環生泳池對出的海濱長廊，發現一群中年男女將一袋袋的海鮮倒入海中放生，「旁邊有一班釣友望到實一實，等佢哋放完就釣」，樓主稱其同事之後更拿了撈箕出去撈。許多網民炮轟放生行為，「捉完再賣倒番落海再被捉叫放生？」，又指魚兒未必能在香港水域生存，更可能威脅原生生態，「其實造孽中」。



樓主拍到一群中年男女在在紅磡大環生泳池對出的海濱長廊放生，泳客就在一旁。（fb群組「黃埔人•紅磡人•土瓜灣人」圖片）

樓主在facebook群組「黃埔人•紅磡人•土瓜灣人」上傳2張照片，拍到多名中年男女在海邊接力傳遞一些用膠袋裝着的海產放生，數人圍在一起處理，旁邊還有泳客。他指這班人在大環山泳池對出的海濱長廊放生，認為「只係心理上有得益」，因為旁邊有一群釣友「望到實一實，等緊佢哋放完就釣，個人覺得做唔到放生想要嘅效果」。

樓主質疑這些魚的命運本來和他們無關，「而家介入咗」、「佛教嘅放生根本唔係咁樣做」，笑言有同事拿撈箕出去撈海產。

樓主拍到一群中年男女在在紅磡大環生泳池對出的海濱長廊放生，泳客就在一旁。（fb群組「黃埔人•紅磡人•土瓜灣人」圖片）

有網民指同樣見過有人在該地點放生，「隔離釣魚友即用魚網網魚」、「叫佢放生落隔離個桶算啦」、「唔好放錯食人魚，唔係相中游水個阿伯就GG了」。許多人批評放生行為，「佢哋只係利用緊魚隻生命嚟幫助佢哋完成宗教儀式」，背後對生態、魚隻生命完全係無益，甚至有害，「認真諷刺又不負責任」、「身為佛教徒的我好反對呢類偽放生好討厭」。

不少人解釋，被放生的魚類未必能在香港水域生存，還可能威脅到本地海洋生態，「有啲放龍躉，因為外來種無天敵，會食晒啲細魚，破壞生態」、「其實嗰班善長咪完係唔睇新聞㗎」、「唔捉佢哋先係放生，捉完再賣倒番落海再被捉叫放生？」，批評他們的做法「其實造孽中」。

但有人留言為這群放生男女護航，指宗教放生原意不是希望海產放了不被人捉，是有望牠們歸依佛法，「望畜類下世投胎為人護持佛法皈依佛法。至於被人捉了，也是牠自己的業障」。

（facebook群組「黃埔人•紅磡人•土瓜灣人」）