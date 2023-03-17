好大！罕見百斤巨蟒潛雞舍　逾40隻雞食剩3隻　5米體長粗如成人腰

大到嚇死人！廣東惠州有村民報警，稱近月有２條巨蟒闖入雞舍，40多隻被吃剩3隻。消防員到場發現2蛇藏身水泥管道內，大條到「塞滿」洞口，一條長約5米，重約100斤（約50公斤）、另一條長約4米、重約70斤（約35公斤），蛇身更粗如成人腰部，巨大到連消防員都嚇怕，最終多人用蛇夾將巨蟒慢慢夾出再放入蛇袋，目前已放生。



消防員發現兩蟒蛇藏身於水泥管道內，大條到塞爆洞口。（微博影片截圖）

內媒報道，廣東惠州有村民報警，稱近3個月有２條巨蟒闖入雞舍，40多隻雞被吃剩3隻。消防趕赴現場捉蛇，發現2蛇藏身於1條水泥管道，目擊到龐大蛇影時無不吃驚，目測有成人腰粗，體型之大「填滿」水管口。

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消防員堵在兩則洞口，用蛇夾慢慢夾實巨蟒頭部拉出，大條到蛇袋幾乎裝不下，第1條捉到的巨蟒體長約5米、重約100斤（約50公斤），另一條體長約4米、重約70斤（約35公斤）。消防捉蛇後，村民稱他們人多，可以接收其中1條，但消防員堅持帶去放生，最後帶到遠離民居野外山林放生。

影片嚇怕不少網民，頻呼「好大」，佩服消防員的勇敢，光看影片都會發噩夢。由於2蛇「犯大案」吃了30多隻雞，有網民形容現在是「放蛇歸山」，問為何不放到動物園。

（綜合）