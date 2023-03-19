與2米巨蟒激戰　男子口叼雪條淡定迎戰影片瘋傳　1招絕殺驚呆網民

在路上遇到蟒蛇，實在令人感到驚慌。早前網上瘋傳1段人蛇激戰影片，當中可見澳洲馬路上有條2米的地毯蟒安然躺在路中心，而口叼着雪條的男子，異常淡定地上前與蟒蛇大戰。雪條男其後找來一根樹枝，欲引蛇勾住樹枝但失敗，他最後決定徒手捉住蟒蛇尾部，拉到路邊草叢扔開牠，終成功移走擋路的「罪魁禍首」。



綜合外媒報道，被瘋傳的影片拍攝於澳洲新南威爾斯寧賓（Nimbin），畫面可見在汽車前方有位身穿橘色上衣、正在吃雪條的男子，走到馬路中央，與1條長約2米的地毯蟒上演人蛇大戰。

面對蟒蛇不斷撲擊，雪條男反應依然淡定，其間他一手緊握雪條，另一手則與蛇激戰，蟒蛇攻擊他時，他便快速閃避，過程中不忘咬一口雪條。經一輪奮戰未分勝負，雪條男隨手找來一根樹枝，打算利用樹枝引蛇勾住，可惜作用不大，雪條男於是徒手提住蟒蛇的尾部，迅速將牠拉到路邊草叢再扔開，成功解決擋路者。

報道指，地毯蟒雖然無毒性，但被咬傷仍會留下咬痕。有網友看過影片後，對男子的淡定反應大感震撼，笑言：「任何事都不能阻止他吃雪條，包括抓蛇」「他甚至沒有放下過手上的雪條」及「感謝他把蟒蛇救到安全的地方」。