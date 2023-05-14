賤格！繼女收養19歲少女　「阿公」親近呃性交　阿姨知真相陷兩難

不少年輕人心智尚未完全成熟，容易被人操弄。外國1名女子在討論透露，有1名自小到不同寄養家庭生活的19歲女生，近年被自己家族收養後，樓主視對方為「侄女」，沒料到繼父竟然「出手」，帶女生出城發生關係。女生早前向樓主吐出實情，惟情緒反覆，一方面聲稱「自願」，認為可以接受樓主繼父的行為；但另一方面表示不想繼續和他發生關係，並叮囑樓主要保守秘密。



一眾網民認為雙方雖然沒有血緣關係，但樓主的繼父等同女生的繼外祖父，明顯濫用長輩身分「唔熟唔食」，為一己私慾騙少女上床，摧毀對方身心，直斥行為下流無恥賤格，而女生在法律上雖然已是成年人，但觀察其反應，如果並非出於自願，樓主理應報警求助。



外國男子不顧自己是繼外祖父身分，帶同繼女收養的19歲女生外出發生關係，惹來網民抨擊。（Getty Images）

樓主在「Reddit討論區」發出帖文，又在留言區回應網民，透露母親早年再婚，所以自己有1名繼父，母親與繼父結婚30多年來相處融洽。事件中的女生自小被轉到不同寄養家庭生活，直至13歲時，由樓主的親生姐妹成家後收養，照顧到目前19歲，樓主視女生為「侄女」，女生並非與樓主母親和繼父同住，但在一次家庭聚會時見過面。

樓主有天與女生外出去喝咖啡，對方突然透露，樓主的繼父在多個場合對她有不當行為，甚至最近周末帶她出城，繼而發生性行為。女生的反應比較矛盾，一方面聲稱「自願」，認為可以接受樓主繼父的行為，甚至不當一回事，但另一方面不想繼續發生關係，但叮囑樓主切勿洩露出去。

女生的反應比較矛盾，一方面聲稱「自願」，認為可以接受樓主繼父的行為，但另一方面不想繼續發生關係，但叮囑樓主切勿洩露出去。示意圖。（Getty Images）

樓主明白女生難得有一個家庭，所以不想「小事化大」，但對方反應反而令樓主傷心，同時感到憤怒，覺得要和繼父對質，要求他立即停止再和女生發生關係，但這樣做不但傷害到母親，而且破壞她與女生的信任，令樓主不知該如何做，只知道的是不能再讓有關情況繼續下去。

帖文引來大批網民討論，紛紛直斥樓主的繼父為老不尊，其身份有如女生的繼祖父，竟然濫用女生對他的信任而哄女生上床，而女生雖然已經是成年人，但反應明顯並非自願，相信她向樓主說出經過，是希望求助，建議樓主在必要應該報警求助。