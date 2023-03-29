ChatGPT改變世界！港人免VPN、免費玩AI繪畫製NFT　到底點玩法？

全世界都講緊ChatGPT，你估人人都可以玩ChatGPT咩！美國科網公司OpenAI網站推出人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT勢要改變世界，但服務地區唔包括香港，所以就算佢哋最近推出加強版「GPT-4」，明明勁過上一代「GPT-3.5」N倍，仲有得玩埋圖像、影片同語音，但香港人就免問，即係唔使問GPT-4拎答案啦。



香港人一向食腦，要玩GPT-4都唔係無方法，例如裝VPN再加外國friend提供電話，上GPT-4話咁易。不過咁，其實講要玩AI生成圖又唔使一定搞到咁複雜，香港有間虛擬銀行最近都食住ChatGPT個勢有新玩法，香港人唔使VPN就可以玩到AI生成圖，甚至連字都唔使打，只需答幾條問題就可以AI生成獨一無二嘅圖，而且仲可以將幅圖鑄造成「NFT（非同質化代幣）」。如果作品喺社交平台成功呃like夠多，仲可以有好多獎賞，呢種着數香港人限定，連畀月費既GPT-4用戶都冇，睇怕OpenAI都估佢唔到啦！



MidJourney是能夠接收中文指令的AI繪圖軟件。（MidJourney網站截圖）

AI繪圖橫空現世 手殘都可以係達芬奇！

自從AI（人工智能）應用逐漸普及，好多職業都危危乎，呢排最多人講嘅「十大高危」行業，除咗客服、會計、IT仔、醫生之類，就連各類設計師、作家、作曲家呢啲講求個人風格嘅行業都要擔心。其中繪圖師睇怕都要考定車牌，慎防日後失業可以去送外賣，皆因用AI繪圖軟件，輸入文字就會火速生成圖片，日後人類畫家講靈感隨時窮一生都畫唔出嘅大師作品，只要簡單輸入幾個詞語，AI用1分鐘生出圖像，手殘都可以係達芬奇，不可思索嘅人同我都可以變身畢加索。

《賽博朋克桃太郎》是利用MidJourney來繪製的首本AI日本漫畫。

外國大熱AI繪畫軟件多需收費 港人要VPN先玩到

目前熱門AI繪圖軟件例如MidJourney、NovelAI、DALL·E 2、Stable Diffusion、Stableboost，每款都有唔同玩法，但好多都係試用完要收費，而且無中文介面。其中MidJourney相當多人玩，仲有唔少香港玩家，因為暫時只有佢先接收到中文指令，除咗生成圖片速度快，畫質同解像度都非常高，甚至有人用嚟創作漫畫㖭！其中日本漫畫《賽博朋克桃太郎》就打正旗號標榜係用MidJourney嚟創作，打幾粒字就可以畫漫畫，難怪有人話未來連漫畫家都隨時被AI取代，呢啲情況完全顛覆想像，但喺AI世界又變成合符「常理」喎。

ZA Bank港人限定「圖像版ChatGPT」 答問題後靚圖秒速完成

好啦，講返正題，頭先提到有間虛擬銀行除咗唔使VPN有得玩AI生成圖，仲可以整埋NFT攞着數，到底係乜玩法呢？答案係ZA Bank（眾安銀行）搞咗個「全民造T」活動，玩法好簡單，首先要下載佢哋個APP，裏面有「圖像版ChatGPT」，客戶只要回應3條有趣得意嘅個性化問題，AI系統就會根據參加者選擇嘅答案提取關鍵字，用AI生成獨特嘅對應創作圖，每人上限5次，只要係ZA Bank現有客戶及全新客戶都玩得，不過都係嗰句，香港客戶限定！

ZA Bank（眾安銀行）推出「全民造T」活動，客戶只要回答個性化問題，便可透過AI繪圖功能創作出獨特圖像作品，並鑄造成NFT，名額3萬個先到先得。（ZA Bank提供）

點擊下圖即睇「全民造T」AI自製圖像變NFT教學 ▼▼▼

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小編實測試玩 回答搞笑問題夢幻作品秒速現身

虛擬銀行玩AI生成圖咁囂張？小編一於挑戰下先！

1. 哪款交通工具最容易遇到心儀對象？

A：雪糕車

B：飛機

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2. 如果真的在雪糕車前看到心儀對象，你會打算如何搭訕？

A：直接展示社交魅力，說:「Hi 食雪糕呀？」

B：使用神交策略，對住佢微笑，以視線傳達心意

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3. 你會想和心儀的人一起看哪個類別的電影？

A：愛情片，一起心跳加速

B：懸疑片，一起心跳更加速

小編答完所有問題，其中第三條揀同心儀嘅人睇「懸疑片，一起心跳更加速」，然後睇佢出啲乜嘢圖先，load緊圖像時既期待又有啲緊張，原來好快就見到成品，張圖又真係幾迷幻同超現實，十足懸疑片場景好盞鬼！

只要透過AI 繪畫功能回答3條個性化問題，AI系統就會根據參加者選擇嘅答案提取關鍵字，用AI生成獨特嘅對應創作圖。（ZA Bank提供）

社交平台分享作品拉票 贏豐富額外獎賞

整完張AI生成圖，就可以share去社交媒體，叫啲friend幫手like，而每部機每日只可以對同一幅作品投1票，作品最多人like嘅頭333個用戶，就可以得到豐富額外獎品：

作品投票讚好數排名前333用戶，可獲得豐富額外獎品。（ZA Bank提供）

個人作品鑄造成NFT 名額3萬個

ZA Bank更會幫客戶創作出嚟嘅作品喺區塊鏈上鑄造成NFT，點解要上鏈？因為虛擬都可以係永恆，當變成NFT，作品就可以變得有價值。參加者於活動結束後只要喺「我的NFT」頁面提供相應電子錢包嘅位址，當作品鑄造成NFT，就會空投到參加者用戶區塊鏈錢包內（「NFT獎賞」），每位參加者將作品鑄造成NFT上限為1幅，整個活動上限3萬幅，先提先得，提完即止。

溫提，今次活動涉及嘅NFT全部係喺Polygon公鏈上鑄造發行，僅限提供支援Polygon公鏈嘅錢包位址用作接收NFT，如果參加者無能夠相容支援Polygon公鏈嘅電子錢包，將唔能夠接收NFT獎賞。