旅發局送獎品｜投選香港體驗贏$150特別版八達通卡！參加方法一覽

【Hello Hong Kong】復常後全面通關，訪港旅客持續增加，為推介旅客享受最地道香港，香港旅遊發展局（旅發局）舉行「Hello Hong Kong‧我想推介–香港我至愛體驗」投選活動，邀請全港市民嚴選心中最愛香港獨特美食、大自然美景及鬧市風貌等旅遊體驗，炮製「港人最強推薦清單」，參加投票更有機會獲得「Hello Hong Kong主題八達通卡」，內附150港元儲值額，以及活動主題八達通卡套，名額多達1,000個，即睇參加方法與資格！



「Hello Hong Kong‧我想推介–香港我至愛體驗」投選活動：請按此參加

旅發局舉行「Hello Hong Kong ‧ 我想推介 – 香港我至愛體驗」投選活動，參加者有機會獲得「Hello Hong Kong主題八達通卡」，內附150港元儲值額，以及活動主題八達通卡套（圖），名額1,000個。（旅發局提供圖片）

「Hello Hong Kong‧我想推介–香港我至愛體驗」投選活動即日起至3月31日舉行，12歲或以上市民可到活動網站（https://hkbest.discoverhongkong.com/），於「滋味享受」、「自然美景」及「鬧市一隅」三個組別，各投選 5 個最值得推介美食、郊遊地點及鬧市風貌，亦可於網站上的「更多心水推介」組別，以相片及文字分享其他旅遊體驗心頭好。

參加活動有機會獲豐富禮品！旅發局會向投選中符合最多「最強推薦清單」選項的 1,000 名合資格參加者，送上「Hello Hong Kong 主題八達通卡」，內有150港元儲值額，以及活動主題八達通卡套。

「Hello Hong Kong‧我想推介–香港我至愛體驗」投選活動簡單3步參加方法：

【第 1 步】進入活動網頁，點選「立即參加」。（旅發局提供圖片）

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而投選活動結束後，旅發局會公布3個組別共 15個最高票數選項，成為「最強推薦清單」，向旅客推介香港必到必玩之處，計劃最地道香港遊。