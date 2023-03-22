變態！短裙女遭色男性侵15秒　男友醉倒睡在身旁　低聲哭喊：救我

台灣新北市一名色膽包天的男子去年前往汽車旅館參加聚會，同場有一對情侶，其間穿着短裙的女方不勝酒力，於是和男友在床上睡覺，色男見狀不理會對方男友睡在旁邊，大膽到用手指性侵女方下體，過程長達15秒，嚇到女方立即搖醒男友輕聲求救，雖然女方下體事後經檢驗後沒有外傷，但新北地院認為傷勢輕重取決於不同因素，裁定乘機性交罪成，判處3年6個月有期徒刑，全案可以上訴。



一對情侶到新北一間汽車旅館唱歌喝酒，豈料女友遭到性侵。（Getty Images）

判決書指出，黃姓被告去年11月10日晚上約10時獲堂弟邀請，與小美（化名）、小美男友總共4人到新北一間汽車旅館唱歌喝酒，其間小美和男友飲醉，並到房內床上睡覺。

約1小時後，小美突然感到有人在撫摸其腿部，繼而愈摸愈上，甚至用手指性侵其下體長達15秒，小美又驚又氣，哭着搖醒躺在一旁的男友，小聲說「有人在摸我下面，救我」，並用餘光示意床的左下角位置。

小美男友聞訊立即起身查看，發現黃男當時靠在床邊用手伸入女友短裙內來回移動，氣得大罵：「你會不會太誇張了？」黃男被嚇到立即起身，叫小美男友照顧好小美和堂弟，轉身離開旅館。事後小美報警求助，案件隨即提堂。

女方遭人用手指性侵其下體長達15秒。（Getty Images）

黃男在庭上辯稱，他當時正在睡覺，位置離床甚遠，根本摸不到小美，不久起身如廁就離開，但翌日被小美和其男友索取50萬新台幣（12.5萬港幣）和解金，加上小美下體沒有外傷，懷疑自己被設局陷害。

黃男堂弟亦作供指，起初由於雙方彼此都認識，所以不想鬧大事件，小美和其男友要求黃男在facebook上發文道歉，但堂兄不肯，所以其後才會提及和解金。

新北地院審訊後表示，一般性侵案受害人陰部是否會有傷勢，和性侵害者使用的方法有關，例如插入方式和深淺度，而且每人體質和傷口恢復癒合速度不同，陰部傷痕僅屬其中一項判斷受害人是否遭受強制性交的證據，強調並非絕對。院方認為，小美作供前後一致，交代被性侵的過程多次啜泣、語帶哽咽，甚至無法陳述，相信所言屬實，認為黃男為滿足性慾，沒有尊重其他人的身體自主權，而且仍否認犯罪，毫無悔意，因此裁定乘機性交罪成，判處3年6個月有期徒刑，全案可以上訴。

（綜合）