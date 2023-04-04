八達通夥掌舖推獨家直播帶貨平台　嶄新購物體驗顧客商戶雙贏

直播帶貨購物已成為全球銷售大趨勢，無論大型網購平台，抑或中小型品牌均相繼應用。最近八達通宣布聯同本港主要網店平台之一掌舖Boutir，獨家推出「四通八達」一站式直播網店計劃，讓商戶可透過線上購物平台直播帶貨介紹產品，而顧客則可透過直播了解不同產品，並即時與商戶互動溝通以及用八達通即時購物。



八達通產品部總監葉勁生介紹在八達通App 上與掌舖Boutir獨家推出的「四通八達」一站式直播網店計劃。（八達通提供）

八達通總監葉勁生：帶來更富娛樂性和互動性購物消費體驗

八達通與掌舖Boutir攜手搜羅來自各零售商戶、鄰舍小店的日常生活百貨，並聚集獨家消費優惠，讓用戶將八達通便捷的支付服務與客戶生活結合。線上購物平台已於2月推出，現時用戶透過八達通App，即可進入線上購物平台，選看購物短片瀏覽商品，以及在商戶直播期間直接與對方交流。

八達通產品部總監葉勁生表示，近年八達通積極開拓各類型嶄新的數碼服務，希望最新的「四通八達」一站式直播帶貨平台，可為客戶帶來更富娛樂性和互動性的購物消費體驗，「客戶可在衆多的品牌當中，選擇到喜愛且有優惠的產品，而商戶亦可在平台上獲得資訊以調整銷售策略。」

八達通X掌舖Boutir線上購物平台買購物四步曲▼▼▼

86%受訪者認為網上影片是發掘新品牌或商品的最佳媒介

現時消費者透過直播帶貨、網上影片購物已成本港消費新趨勢。根據Facebook委託市場調查機構針對香港消費者進行的線上調查，86%受訪者認為網上影片是發掘新品牌或商品的最佳媒介，反映影片與銷售結合，讓消費者同時享受購物與娛樂的樂趣，更吸引消費者眼球。另一項業內研究更預測，2026年直播帶貨或佔電子商貿總營業額的五分之一。

左起：八達通產品部總監葉勁生、掌舖創辦人及行政總裁吳家嘉及八達通業務拓展及國際業務主管黎家聰，一同介紹「四通八達」一站式直播計劃。（八達通提供）

掌舖Boutir 聯席創辦人兼行政總裁吳家嘉指，現時正值「Phygital」（Physical+Digital）時代，很多商戶必須提供差異化的網上購物體驗，而掌舖在傳統電子商貿市場中，憑藉先進科技、創意以及優質使用者體驗，致力為商戶打造品牌專屬網舖，簡單點擊便可以連接顧客購物兼睇直播，以數據讓商戶更了解顧客群和最低成本轉化成生意。

每周設主題邀請商戶做商品直播

八達通聯同掌舖Boutir獨家推出「四通八達計劃」一站式直播網店計劃。（八達通提供）

「四通八達」直播網店計劃今年2月底推出後，商戶反應踴躍，現時參加商戶涵蓋美妝、零食、時尚服飾、生活百貨等，配合八達通App逾500萬次下載量的龐大顧客群，讓商戶可透過影片和直播更生動、清晰向顧客介紹商品，較傳統線上商貿更有效刺激消費。

現時計劃會每周就不同主題進行直播，例如「熱門潮物」、「運動時尚」、「美妝速報」及「特式美食」等，邀請商戶介紹相關主題產品，吸引顧客。若希望了解更多「四通八達」直播網店計劃，可按此瀏覽計劃網頁