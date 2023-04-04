八達通夥掌舖推獨家直播帶貨平台 嶄新購物體驗顧客商戶雙贏
直播帶貨購物已成為全球銷售大趨勢，無論大型網購平台，抑或中小型品牌均相繼應用。最近八達通宣布聯同本港主要網店平台之一掌舖Boutir，獨家推出「四通八達」一站式直播網店計劃，讓商戶可透過線上購物平台直播帶貨介紹產品，而顧客則可透過直播了解不同產品，並即時與商戶互動溝通以及用八達通即時購物。
八達通總監葉勁生：帶來更富娛樂性和互動性購物消費體驗
八達通與掌舖Boutir攜手搜羅來自各零售商戶、鄰舍小店的日常生活百貨，並聚集獨家消費優惠，讓用戶將八達通便捷的支付服務與客戶生活結合。線上購物平台已於2月推出，現時用戶透過八達通App，即可進入線上購物平台，選看購物短片瀏覽商品，以及在商戶直播期間直接與對方交流。
八達通產品部總監葉勁生表示，近年八達通積極開拓各類型嶄新的數碼服務，希望最新的「四通八達」一站式直播帶貨平台，可為客戶帶來更富娛樂性和互動性的購物消費體驗，「客戶可在衆多的品牌當中，選擇到喜愛且有優惠的產品，而商戶亦可在平台上獲得資訊以調整銷售策略。」
八達通X掌舖Boutir線上購物平台買購物四步曲▼▼▼
86%受訪者認為網上影片是發掘新品牌或商品的最佳媒介
現時消費者透過直播帶貨、網上影片購物已成本港消費新趨勢。根據Facebook委託市場調查機構針對香港消費者進行的線上調查，86%受訪者認為網上影片是發掘新品牌或商品的最佳媒介，反映影片與銷售結合，讓消費者同時享受購物與娛樂的樂趣，更吸引消費者眼球。另一項業內研究更預測，2026年直播帶貨或佔電子商貿總營業額的五分之一。
掌舖Boutir 聯席創辦人兼行政總裁吳家嘉指，現時正值「Phygital」（Physical+Digital）時代，很多商戶必須提供差異化的網上購物體驗，而掌舖在傳統電子商貿市場中，憑藉先進科技、創意以及優質使用者體驗，致力為商戶打造品牌專屬網舖，簡單點擊便可以連接顧客購物兼睇直播，以數據讓商戶更了解顧客群和最低成本轉化成生意。
每周設主題邀請商戶做商品直播
「四通八達」直播網店計劃今年2月底推出後，商戶反應踴躍，現時參加商戶涵蓋美妝、零食、時尚服飾、生活百貨等，配合八達通App逾500萬次下載量的龐大顧客群，讓商戶可透過影片和直播更生動、清晰向顧客介紹商品，較傳統線上商貿更有效刺激消費。
現時計劃會每周就不同主題進行直播，例如「熱門潮物」、「運動時尚」、「美妝速報」及「特式美食」等，邀請商戶介紹相關主題產品，吸引顧客。若希望了解更多「四通八達」直播網店計劃，可按此瀏覽計劃網頁