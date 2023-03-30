美女大學生輟學做AV女優　父上網睇片驚揭女兒「擔正」震驚爆喊

AV也是別人的女兒！26歲港女素海霖近日以「絵麗奈」之名進軍日本AV界，成為日本首位來自香港的AV女優，事件成為城中話題，而素海霖受訪時坦言家人未必支持其工作決定。

當AV女優的確容易獲得家人的支持，美國前AV女優薩萊（Sarai Minx）讀大學時選擇輟學，「下海」投身成人影片行業做全職女優，但她當時只是通知了母親，但父親並不知情。豈料其父親隨後自行上網觀看AV時，意外發現自己女兒「擔正」做影片女主角，震驚得在她面前傷心地流下男兒淚。



薩萊決定「下海」，但沒有通知父親，父親事後自行發現傷心爆喊。（Sarai Minx instagram圖片）

現年28歲前AV女優薩萊（Sarai Minx）日前接受訪問指憶述心路歷程，本身在維珍尼亞州列治文長大，18歲開始在脫衣舞俱樂部工作，一年後搬到了佛羅里達州，23歲讀大學時決定輟學「下海」拍AV，當時她「很難將這個決定通知給父母」，所以只是告知母親，對方表明「不希望你投身成人影片行業，但這是你的人生」，薩萊當時並沒有通知父親。

最初工作的12個月，薩萊形容當時自己「受到身體羞恥」，但很快適應下來，甚至在業界內變得家傳戶曉，更在行內榮獲得一個成人影片新聞雜誌獎項。

雖然薩萊名利雙收，但不代表家人接受到，薩萊父親偶然在網上看到女兒「擔正」的AV，才知道她投身成人影片行業，要求她立即返家交代清楚。醜婦終須見家翁，薩萊向父親「攤牌」說明是自己的決定，父親聞訊後表現傷心，甚至在她面前流下男兒淚，很難理解為何女兒要做AV女優。

薩萊表示「曾見過父親珍藏AV，但當你的子女做AV女優，明顯是不同情況，父母會夾雜很多情緒」。薩萊的父親在兩年前去世，而到了去年，她致電通知母親決定引退。

當被問及為何年輕引退，薩萊解釋「不想把AV女優作為一個終身職業，自己喜歡有不同經歷，不想人生只是圍繞AV，當贏得獎項時，覺得已經勝利，沒有必要再繼續做」，加上自己和女行家在AV行業中都有過糟糕的經歷，所以想為AV工作生涯畫上一個完美句號。薩萊目前學習成為DJ，希望日後能全職從事數碼營銷工作。