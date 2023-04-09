人夫只顧玩電話！不陪孩子睡覺　任由對方客廳打地鋪　惹怒妻公審

作為家長，當然不想錯過小孩成長每個階段，不過日前台灣就有人妻發文指其丈夫只有周未才回家，所以孩子特別喜歡跟着他，不料他回家卻只顧着玩電話，連孩子睡在地上也不為所動，故拍照公審到網上。帖文惹來不少同為母親的網民痛斥，那裏都可以玩電話，這樣他回來與否也不再重要；亦有人體恤丈夫辛勞工作，想要有私人時間亦屬人之常情。



台灣人妻指丈夫周未才回家，所以孩子特別喜歡跟着他，但他回家卻只顧着玩電話，連孩子睡在地上也不為所動，感到不滿故拍照公審到網上。（FB圖片）

該人妻在Facebook「靠北婚姻」群組發帖，指日前和丈夫吵架，望他人來評理，到底哪方有問題。她表示，丈夫因為工作關係所以假日才會回家，孩子會特別黏他，有天晚上孩子想要丈夫陪同睡覺，但從圖片可見，該人夫只是坐在椅子顧着玩手機，明明睡房有床，孩子卻為了等他陪自己睡覺，而累到在客廳「打地鋪」睡着了。

人妻指丈夫角度是認為，只要下班回家不出門、不交際不應酬、不嫖不賭，可以打遊戲且看着小孩自己玩耍，妻子做家事就是陪伴和幸福，所以在此出現分歧。

網民都很心疼睡在地上的小孩，更怒斥樓主丈夫不盡責，「很多男人都以為人在就叫做『陪』」、「喪偶式婚姻？坐在那裏沒功能，跟擺神主牌有啥不一樣？」。（《我的上流世界》劇照）

網民看過照片後都很心疼睡在地上的小孩，更怒斥樓主丈夫不盡責，來日不獲子女孝順都只是自招惡果，「乾脆別回來了，有跟沒一樣」、「只顧自己，太自私」、「不能等孩子睡着再慢慢享受嗎」、「很多男人都以為人在就叫做『陪』」、「喪偶式婚姻？坐在那裏沒功能，跟擺神主牌有啥不一樣？」、「換作是我，手機直接摔了！」。

不過亦有人明白作為男士要賺錢養家的苦，覺得樓主公審丈夫亦稍有不妥，「要是他真的壓力很大很累，想要自己的小空間喘口氣，還要被妳公審也挺慘」、「回家休息放鬆是人性，可以擁有半天時光享受一下無可厚非」、「其實可以稍微協調就好」。