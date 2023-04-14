消費券｜八達通推逾億元優惠　加送10萬張港鐵車站商店電子現金券

【消費券2023／八達通優惠】2023年第一期消費券3,000元將於4月16日起派發，八達通卡公司（八達通）將透過八達通App提供總值超過1億元商戶優惠及「好賞嘟」（Easy Earn）奬賞，更加送共10萬張總值100萬元的「港鐵車站指定商店電子現金券」，先到先得，領取日期時間、方法以下一一話你知。



2023年第一期消費券3,000元將於4月16日起派發，八達通卡公司（八達通）將推出多重獎賞優惠。（八達通網頁）

「港鐵車站指定商店電子現金券」領取方法詳情

為配合政府2023年消費券第一期3,000元於4月16日派發，八達通將一連兩個星期二推出限定快閃優惠。4月18日及4月25日早上10時起，透過八達通App以先到先得形式，送出共10萬張「港鐵車站指定商店電子現金券」，適用於全線港鐵車站指定商店。

八達通亦會透過八達通App，提供總值超過一億元商戶優惠及「好賞嘟」（Easy Earn）奬賞。

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八達通營業及市務總監李玉兒表示：「我們已經做好準備，與普羅大眾一同迎接香港全面復常後首次派發的消費券，除推出各類型商戶優惠及『好賞嘟』（Easy Earn）奬賞，更送出十萬張港鐵車站商店10元電子現金券，可在指定商店即時購物， 支持市民消費，鞏固經濟復蘇勢頭。」

李玉兒續說：「此外，我們正全力推進提升以八達通收取政府發放資金的儲值限額，包括逐一更新市面商戶所使用的十七萬個讀卡器的軟件。現時系統提升的軟件配置管理和測試進度已超過九成半。我們會在全面完成所有讀卡器軟件更新和測試工作後推出相應儲值限額的提升，屆時市民便可享受更靈活簡便的電子支付體驗。」

八達通營業及市務總監李玉兒表示：「我們已經做好準備，與普羅大眾一同迎接香港全面復常後首次派發的消費券。」（資料圖片）

八達通領取消費券方法步驟

以八達通登記領取消費券市民，4月16日起可透過八達通App、指定零售店、交通補貼領取站和八達通服務站拍卡領取第一期3,000元消費券，並可同時領取公共交通費用補貼。但要留意，若領取消費券時，八達通卡金額超出3,000元儲值限額，可因應八達通儲值額分開多次領取，直至領完公共交通津貼和消費券總額為止。

以八達通登記領取消費券市民，4月16日起可透過八達通App、指定零售店、交通補貼領取站和八達通服務站拍卡領取第一期3,000元消費券，並可同時領取公共交通費用補貼。（資料圖片）

領取首期消費券最後限期為2023年9月30日。八達通用戶須在6月30日前用盡第一期3,000元，才可最早在7月16日領取第二期2000元消費券，隨後若用戶於每個月月底前用盡第一期消費券，可在下一個月16日領取第二期消費券。例如7月31日前用盡，可在8月16日領取第二期消費券，如此類推；第一期消費券須在10月底限期前用盡，才可領到第二期消費券。

八達通會在超過70個指定港鐵站及輕鐵客務中心增設八達通服務大使，即場協助市民領取消費券，地點如下：

八達通亦會在47個指定港鐵車站的八達通服務站增設八達通服務大使，即場協助市民領取消費券，地點如下：