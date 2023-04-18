老爺奶奶來過夜！翌日怒斥兒媳不孝順　原因極無理　人妻離奇捱鬧

遇上這種奶奶，難免有婆媳問題。日前台灣有人妻發文，指婚後選擇租樓，為方便老爺奶奶過來，已經特意租住適合他們的戶型，不料有次奶奶來過夜，翌日竟然怒罵樓主兩夫婦沒給他們留主人房，而要他們住客房，直斥丈夫：「你娶的這是什麼老婆！」人妻生氣質疑婆婆「憑什麼」。事件惹來網民討論，不少人認為樓主奶奶橫蠻無理，怎會有客人睡主人房的道理；亦有人覺得樓主丈夫態度不夠強硬，居然任由母親痛罵自己妻子。



台灣人妻的奶奶上門過夜，隔日竟怒罵沒給他們留主人房，要他們住客房。（《BB來了》劇照）

該人妻在facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」群組發帖，指婚後和丈夫在鄰近縣市租屋，還特意挑選適合老爺奶奶能偶爾過來住的房型。不料有次兩老到家作客後，竟致電丈夫怒罵「為什麼我們睡的是客房，你們沒有留主臥（室）給我們」，認為就算子女成家立室，還是應該將主人房留給父母，斥責他們不孝順，「你娶的這是什麼老婆」。

樓主抱怨奶奶：「不知道憑什麼！」婚後奶奶每隔數天就打電話給丈夫指責她的不是，破壞夫妻感情 ，不解對方為什麼還好意思要求後輩孝順。最近樓主和丈夫有意置業，揚言「不買透天！（如獨立屋般的建築，有單獨門牌號碼和庭院，由土地到建築物的產權均屬屋主）」，只會買3房戶型，1間她們兩夫婦住，另外2間兒女各一，並嘲諷「不想有些奇怪的人跑來當自己家」。

樓主不解奶奶常破壞她們夫妻倆感情 ，為何還好意思要求後輩孝順。（《寶寶大過天》劇照）

對於樓主奶奶目中無人的態度，網民直指過份，「偶爾住要求也太多了吧！反客為主不對吧」、「公婆的房子主臥有留給他公婆嗎？」、「來坐坐就好 ，幹嘛還過夜」、「哪有客人住主臥，妳才是女主人」；惟有人認為樓主老公亦有責任，直接將和母親對話告訴妻子，變相加重婆媳糾紛，而且面對母親無理的要求也不懂反抗，很難相信他日後能保護妻兒。