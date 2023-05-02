AA制魔人！男友去旅行開支計到小數點後2位　女友被追$19心寒分手

情侶之間對金錢的價值觀若然不同，相處時難免會產生不少爭拗。內地有女生日前大呻，與男友打算趁五一黃金周假期外出旅遊，男友訂好機票及住宿後，馬上將帳單發送給她，更將開支計算至小數點後2位，連17元人民幣（約19.3元港幣）也跟她計較。她對男友處處「計到足」的習慣感到心淡，認為兩人金錢觀存在分歧，最終提出分手，大嘆：「哪有情侶像我們這樣？」



該名來自湖南的女生日前發文，講述與男友因AA制而分手的荒唐經歷。她指適逢五一黃金周，打算與男友外出旅遊放鬆心情，男友預訂機票和酒店後，首先做的卻是將開支截圖記錄，並傳帳單給她要求平分，「咱們一人1,417（人民幣，下同，約1,609港元），你現在轉給我嗎？」。

女生明白男友的性格，亦馬上轉帳了1,400元（約1,590港元），沒料對方竟說「還差17（元）」，令她大感錯愕，不禁反問：「17（元）也要算嗎？不明白我們之間為啥要算得這麼清，有必要嗎？」這時男友半安撫加半開玩笑回覆，要求女生「你別太上綱上線行吧？」，但女生繼續抱怨「哪有情侶像我們這樣？」，想不到男友卻稱「嫌我不給你花錢就直說」。

內地有女生與男友打算趁五一黃金周假期外出旅遊，男友訂好機票及住宿後，馬上將帳單發送給她，更將開支計算至小數點後2位。（微博圖片）

本來女生也習慣與男友AA制平分開支，但對方連旅行的花費也計算至小數點後2位，令她覺得非常掃興，「我感覺出去玩本來就是去放鬆開心的，現在還沒出發就天天算帳，特別掃興。生活中他就與我分的很清，每筆支出都要記帳均分，這次旅行只不過是導火線」。

女生續指，交往以來男友也一直奉行極端AA制，無論房租、水電、買菜或做飯，男友也會將花費記下再與她平分，「我就是覺得兩人在一起這麼久了，算這幾毛錢特別見外」。這次事件令她再次思考自己與男友在金錢觀上的分歧，她愈想愈覺心寒，認為兩人「三觀不太合適」，因此提出分手，「反正感覺挺寒心的吧，然後就在網上吐槽了一下，提了分手了」。

本來女生也習慣與男友AA制平分開支，但對方連旅行的花費也計算至小數點後2位，令她覺得非常掃興。（《我的id是江南美人》劇照）

網民看過女生的經歷也認同她分手的決定，批評男生過於小器，兩人相處只會愈來愈辛苦，「也不是不能AA，但是也不至於每筆帳都算這麼清吧」、「別說男女朋友了，朋友之間也不一定次次都算這麼清楚」、「女生可以出錢，但是男方分得太清楚有點過分，感覺心意有問題」、「婚前都AA到小數點後了，婚後豈不是更過分」。