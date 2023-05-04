離譜虐兒！教師集體欺凌　迫7歲童吞嘔吐物仲咁做　2助教袖手旁觀

美國發生教師集體欺凌學童事件。1名7歲有特殊教育需要的男學生，在學校午飯時間嘔出食物，遭教師要挾不可再嘔，否盯要吃回自己的嘔吐物。其後男童再嘔，其中2名教師及助教在眾人面前，迫他吃下自己嘔吐物，校方獲悉此事後報警。警方翻查閉路電視，發現另有2名助教袖手旁觀未有阻止，最終將她們也拘捕。事件中共有5名教師被落案起訴。



綜合外媒報道，事件發生於今年2月，美國印第安納州亨德里克斯郡（Hendricks County）的布朗小學（Brown Elementary School），其中1名7歲SEN男童，遭到5名教師欺凌。

事發時正值學校午餐時段，男童進食午餐時突然作嘔，把午餐吐了出來，48歲教師泰勒（Julie Taylor）拿了托盤讓他吐在上面，而27歲教師西摩（Sara Seymour），竟威脅男童若果再吐，就要自己吃回吐出來的食物。此時，男童當場再次嘔吐在托盤上，63歲助教黛卡尼佩（Debra Kanipe）隨即遞了一支湯匙給男童，並與西摩一起迫男童用湯匙吃下自己的嘔吐物，然後要他用紙巾清潔好托盤。

5名涉案教師及助教先後被捕。（網上圖片）

警方表示，翻看閉路電視，當時另有2名助教在場，他們目睹事件發生經過，卻一直袖手旁觀，兩人分別為38歲的米切爾（Kristen Mitchell）和24歲的金（Megan King），而金更是學校負責自閉症等兒童治療服務機構行為技術員。

警方在上月12日，先後拘捕這5名涉案教師及助教，西摩及黛卡尼佩被控以虐兒罪，而另3人則被控知情不報罪。校方已勒令5人行政休假，避免他們再進入校園與學生接觸。