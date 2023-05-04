便利店前活春宮瘋傳！男店員狂上醉女　疑遭撿屍　路人冷漠惹爭議

【活春宮／不雅影片】內地近日瘋傳廈門街頭「活春宮」影片，一對男女在一家便利店門口公然發生性行為，而且完全漠視路人目光，而路人反應亦相當冷淡，未有制止2人行為。

影片引來網民熱議，有人批評「世風日下」、「現在的人膽子真大」、「毀三觀」；也有人指摘路人冷漠行為。另有網民表示，片中女子明顯喝醉，質疑是否男方「撿屍」或「性侵」。當地警方暫未回應事件，未知2人關係。



內地近日瘋傳廈門街頭「活春宮」影片。（影片截圖）

綜合媒體報道，事發地點為廈門一間RUO'S便利店門口座位區，而據報男子是該便利店店員，女子則醉倒在便利店門口。

從網上流傳1分30秒影片見到，女子躺在座位區長椅上，長褲脫到膝蓋位置，男方則激烈擺動進行性行為。不過女子看似意識不清，上身呈大字型，手更垂至碰到地面，至後來男方更激動時，她才疑似突然清醒「彈起」，把手放在男子手部附近。

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由於便利店門口座位區位置明顯沒有遮蔽處，男子多次與旁邊道路行人四目交投，但仍邊望邊繼續性行為，而路人看到也像沒事發生一般，未有理會或制止，相當冷淡。

男子多次與旁邊道路行人四目交投。（影片截圖）

報道未有提及影片拍攝時間，網民看後批評「世風日下」、「現在的人膽子真大」、「待到酒店不行啊？」。也有人指摘路人冷漠行為，「為什麼不制止？」、「毀三觀」。另有網民表示，片中女子明顯喝醉，質疑是否男方「撿屍」或「性侵」。

當地警方暫未回應事件，不清楚男女雙方是否認識，還是「撿屍」、性侵等犯罪行為。