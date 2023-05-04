貨車尾箱運載棺材　尾隨司機憂跌出路面　網民反斥：揸車咪影相

日光日白見棺材，真係大吉利是！日前有司機分享相片，指駕駛期間驚見前方有貨車正運送棺材在公路上行走，惟貨車後方卻沒有加裝任何尾板或圍欄，不禁好奇詢問：「會唔會行行下飛出嚟㗎？」不少網民紛紛表示疑曾遇過同1輛貨車，更指車上的棺材甚至會被疊高幾層，故擔心會「跣落地」。有人則指樓主應要專心駕駛，認為貨車運送棺材本是小事一樁，擔心他顧着拍照反而會釀成交通意外。



有司機分享他在公路駕駛時，看見有貨車正運送棺材，不禁問「會唔會行行下飛出嚟㗎？」。（FB「馬路的事討論區」圖片）

該男司機在Facebook「馬路的事討論區」群組發帖，並附上數張圖片，可見有貨車在白天裝着棺材在公路上行走。雖然司機疑有使用索帶固定棺材，不過貨車後方完全無遮擋，未見有加裝任何尾板或圍欄，因此相當引人注目，令樓主不禁詢問「會唔會行行下飛出嚟㗎？」，亦不解為何「得1個棺材要放到凸哂出嚟」。

對於貨車光天化日下在公路運送棺材，不少疑曾遇過同1輛貨車的網民都紛紛分享經歷，「佢今日得一副算好啦，我平時見佢疊到上頂」、「我見過放滿晒上大老山公路，仲諗咁上斜會唔會跣落地」、「之前三更半夜見過佢喺屯門公路行」。有留言就認為，只要不是運載先人就不用擔心，「呢個無餡都唔使怕，上次有條片嗰個係有餡㗎」，更笑言「人見人愛，車見車載，棺材見到你彈開蓋」。

亦有網民覺得棺材其實已被綁實於車卡內，相信絕不容易跌落地面，「根據摩擦力分析，應該唔會」、「上咗兩條帶，加上是木材，都好難飛出來」。有人更反指樓主多管閒事，應該專心駕駛以免造成交通意外，「你揸車就揸車啦」、「副棺未出嚟，不過就先引到你行車時使用手提電話囉」、「揸車就咪影相啦！」。

其實同類的驚險運貨場面並不罕見，有網民就曾分享他於晚上看見有疑似裝載超級市場運貨架的貨車，疑因忘記關上尾板或因關上車尾板時未有確保完全鎖上，令尾板在駕駛途中完全打開，運貨架不斷「左搖右擺」，若然不幸跌出地面，而尾隨的車輛又煞制不及，後果可以說是不堪設想。