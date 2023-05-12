巴士女乘客執銀包發文尋失主　竟因1事被網民抨擊　幸好後續暖心

拾獲銀包尋失主，竟惹來網民質疑！有女網民日前在巴士拾獲銀包，內裏未發現電話號碼，便在網上發文，上傳銀包、巴士及證件照尋人。然而有網民竟批評事主為何不將銀包交由車長保管或直接送去警署，「失主唔知你會唔會攞佢啲私人資料」。事主大吐苦水，指當時司機未有積極理會，而且她沒時間專程去警署。她其後再留言更新，指已通過銀行尋找失主，已和對方取得聯絡。



樓主在巴士上執到銀包，開文尋失主。（fb群組「香港失物報失及認領群組」圖片）

樓主在facebook群組「香港失物報失及認領群組」發文，指日前在巴士上執到一個綠色的kate spade銀包，但裏面未有留下電話號碼。照片所見，銀包被遺留在座位上，另外還拍下了她斤乘搭的巴士路線930X及車牌，以及失主的證件照，希望失主的朋友見到後代為聯絡，「失主請pm聯絡我！我代你保管，因有私人資料，失主快pm我報你全名核實身份，請勿白撞！」。

原來好人好事的帖文竟引來部份網民留言抨擊，質疑樓主未有即時將銀包交予司機保管，「唔係個個唔見嘢都識上嚟睇，正常都會搵返巴士公司問」，認為樓主私下保管他人財物的做法大有問題，「一來人哋好大機會會搵唔返，二來失主唔知你會唔會攞佢啲私人資料」。他們又提到，除了司機，還有其他地方可以暫存銀包，「總站站長室或者差館，失主未必係呢度版友喎」、「交去警署最正確，或者巡邏嘅警察」。

樓主則解釋，事發時有找過司機，「司機唔理呀！我試過聯絡司機，完全唔關佢事呀！」，又指當日沒時間將銀包送去警署，她純粹好心保管，怕被有心人撿到銀包會亂用失主財物。她續指，自己曾試過遺失銀包，明白有多焦急，「大家搭同一班車，希望失主可以快啲聯絡我，交返畀失主」。

不少網民也留言力撐樓主，「要據為己有唔會po上嚟啦」、「班X頭上網打兩隻字唔使負責咁X叻，你嚟搵失主囉，冇人有義務㗎」、「留言嗰班係度點解點解點解，關你哋叉事咩其實，樓主執到好心keep住仲想點，定由佢擺喺度，由第二個執到據為己有？」。有留言就指，曾試過拿失物到警署，「等咗成粒鐘先搞到手續」。

樓主隨後更新貼文，指聯絡了其中一間銀行，暫時凍結失主的信用卡，「我叫咗職員即刻打畀失主，即刻聯絡我拎返，我要做嘅保管責任就係咁多」，又指如隔日未有人聯絡，她會交到警署，「我絕對唔會據為己有」。事件最終迎來暖心結局，樓主後來再次更新，稱已成功聯絡到失主。

（facebook群組「香港失物報失及認領群組」）