港媽為家全心付出捱到病　父子零關心　母親節揭阿仔1舉動更心淡

今日（5月14日）是母親節，又是子女表達孝心、帶媽媽吃頓飯、送禮的時候，但其實要盡孝的話，又怎會只得這一天嗎呢？曾有港媽就在討論區發文哭訴，指與丈夫結婚15年，育有2子，過去全心全意為家付出，辛勞做好雙職媽媽的責任，甚至導致椎間盤突出，可惜只換來是父子的冷言冷語。樓主指兒子的學校早前派花，讓他們帶回家轉送母親，無奈她最後竟在家中枱底發現該支「爛花」，慨嘆「其實咁辛苦養大對仔為咩？」。



有港媽在討論區哭訴自己在家中不被關心，甚至母親節，兒子竟將學校派發的花放到凋零，也沒有送給她。（《山茶花開時》劇照）

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樓主在親子王國討論區以「其實咁辛苦養大對仔為咩」為題發帖，表示自己結婚15年，家中育有1對11歲和14歲的兒子，大嘆一直勞心勞力為家付出，卻不被丈夫和兒子珍惜，又因為長期一手抱兒子、一手提重物，導致椎間盤突出及長期腰痛，後來身體不適需做手術，父子也未曾關心過她。

她續指，本以為兒子長大後會變得體貼，幫忙打點家頭細務，「結果10幾歲都仲係換完啲衫周圍放，食完嘢拍拍屁股走人」，直至早前兒子的學校趁母親節將至，派鮮花並着他們轉送給母親，最後她竟在家中枱底發現已經凋零的花，不禁表示：「其實咁辛苦為咩？ 1個仔又係咁2個又係咁，連老公都只係當我係幫手搵錢的工人。」

港媽指丈夫自幼被寵慣，不會做家務，與對方已半年沒有同房睡覺。（資料圖片）

樓主稱，丈夫自幼有4個哥哥和姊姊照顧，一早已嬌生慣養，「由細到大零用錢任用同家務都唔使做，習慣唔需要付出」，因此至他們婚後亦如是，例如樓主曾試探式地不做家務，但丈夫眼見地面滿是灰塵也絕不動手。她表示，與丈夫已經超過半年沒有同房睡，自己不想分身家因此沒打算離婚，即使今天母親節，她也不希望出外散心，「1個人出街，見到人哋一家人咁開心咪仲唔happy」，至於未來，她就期望與父親搬到外面生活，「老咗最多入老人院」。

帖文一出，許多網民留言安慰樓主，認為她的兒子可能只是正值反叛期，着樓主不必太擔心，但也有人提醒樓主不應太縱容丈夫和兒子，「妳搵次離家2日，等佢哋自己搞掂晒啲嘢，到妳返嚟時佢哋可能會唔同晒」、「樓主要為自己多啲，叫佢哋每日做點家務幫輕妳」、「惡啲，人善被人欺」、「可能妳一直對佢哋太好，好到當所有嘢都係必然」。

（親子王國）