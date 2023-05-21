18禁？買奶粉換醫生遊戲玩具　聽診器傳嬌喘聲　台媽：說什麼啊？

兒童玩具突變18禁？台灣有媽媽於網上發文表示，日前去藥局（即藥房）為孩子買了6罐奶粉，換到了1盒醫生遊戲玩具，沒料到孩子在家把玩時，聽診器竟傳出嬌喘的女聲，她與老公瞬間驚呆，直呼尷尬，隨即急問廣大網民：「到底是說什麼？語調就是好怪啊！」有懂韓文的網民留言解答道，聽診器傳出的兩句其實是與病徵有關的韓文句子，「배탈이 났어요（拉肚子了），감기에 걸렸어요（感冒了）」，惟不少網民直言女聲語調確實引人暇想，「哈哈，A片聲音」、「幹嘛要有那個呻吟聲啦」。



該媽媽於facebook群組「爆廢公社」發文指出，從藥局買奶粉換到1盒醫生遊戲玩具後，2名子女都很開心地在家把玩，尤其是能發出聲音的聽診器，但發出的女聲卻異常嬌喘，她與老公在旁聽到一直很尷尬，「超尷尬的，我一歲女兒，一直狂按啊」，大呼「我不懂孩子的玩具，幹嘛那麼嗲啊」。由於女聲說的話不是普通話，她一家都聽不懂，故向網民求助。

有懂韓文的網民隨即指出女聲是在說韓文，2句分別是「배탈이 났어요（拉肚子了），감기에 걸렸어요（感冒了）」，又強調「正常韓國人講話語調沒有這樣啦」，猜測「這玩具可能是要呈現柔弱？」。

不少網民也大呼尷尬，「這語調很有情境啊」、「我女兒也有一個一模一樣的，聲音真的尷尬」、「覺得拿回房間跟老公玩更適合」、「這應該是大人的玩具才對」、「醫生遊戲成人版！」。有網民建議樓主可拆走電池，令聽診器無法發出聲音。