丈夫出軌仍表現體貼　人妻扮唔知嘆婚姻只剩責任　網民心酸籲離婚

婚姻是是一生一世的承諾，但許多段關係卻敵不過第三者的考驗，最終只剩下責任，應否繼續走下去？台灣有人妻抱住相同疑問發帖，指出和丈夫結婚接近6年，育有2名兒子，但去年發現丈夫出軌，話雖如此，丈夫仍然表現體貼，平時會盡丈夫和父親的責任，連岳父岳母不適時，都會盡心盡力照顧。人妻並沒有踢爆丈夫的秘密，卻慨嘆「可能都只剩下責任的婚姻，只是都不想承認罷了」。帖文引來不少網民留言，指出「看了有點心酸」、「離婚給彼此自由」。



一家人表面看似幸福，但背後可能埋藏很多難宣之於口的秘密。（《夫妻的世界》劇照）

該名35歲人妻在「Dcard討論區」發文指出，與丈夫之前交往大約5年才結婚，目前婚姻即將邁向6周年，而且育有2名兒子，自己和丈夫的收入平均每個月10萬新台幣（約2.5萬港元），一家四口有車有樓，表面看似幸福。

但樓主去年發現丈夫和學生時期認識的女生出軌，她沒有攤牌，全因她需要丈夫，「一年過去了，時常在思考，真的不知道該謝謝他還是痛恨他？又或者是該痛恨我自己？」。丈夫繼續照顧妻兒，樓主或兒子生病、甚至樓主父母需要協助，丈夫都無微不至照顧他們，令樓主「明知道他外遇，但還是沈溺於他的溫柔體貼當中」，樓主「其實更希望他是對我（樓主）冷暴力，才能讓我清醒離開，可是偏偏他不是這樣的人」。

樓主想問丈夫「你還愛我嗎？你愛我的話，怎麼會對別人喊親愛的，叫她寶寶？怎麼會帶我和孩子們出遊前還先跟她床上纏綿？」，她亦問自己「又或者我還愛你嗎？如果我還愛你，怎麼能接受你跟她做完後又抱著我呢？怎麼會對你的外遇默不吭聲呢？」。

樓主去年發現丈夫和學生時期認識的女生出軌，但丈夫仍然表現體貼，而她亦沒有向丈夫攤牌。（《夫妻的世界》劇照）

樓主直言「這樣子的婚姻還能維持多久我不清楚，未來或許有天我會後悔應該早點離婚也說不定…我們可能都只剩下責任的婚姻，只是都不想承認罷了」。

帖文內容十分悲哀，引來不少網民同情，紛紛留言指「看了有點心酸」、「看完了好心疼你」，亦有人鼓勵樓主「辛苦了，人生苦短必須堅強」，甚至提議「離婚給彼此自由，但你們之間牽扯太多，離婚後妳會變得很辛苦，就作朋友吧，先互相維持下去，不過證據還是要保存好」。