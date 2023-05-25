渣男通緝犯到處情騙　4女組「復仇者聯盟」　報警捉人再唱歌送行

一群情騙受害女生完成甜美復仇！台灣新竹33歲溫姓男子因為過失致死罪被判刑7年2個月，但遲遲未到案執行，去年已被地檢署通緝，未料他躲藏時仍到處交女友騙財騙色。最終當地警方接到舉報，周二（5月23日）成功捕獲溫男，台媒指，原來4名受害女子聯合起來組成「婦仇者聯盟」（諧音，與復仇者聯盟同音），發現彼此受騙後，其中2女日前帶同親友去討個交代，同時報警拉人。溫男被押上警車後，她們還大合唱送行。



台灣有通緝犯情騙多名女子，日前被受害女生舉報。（TikTok影片截圖）

台媒報道，新竹33歲溫姓男子因過失致死罪，被法院判刑7年2個月，但他一直未到案執行，台南地檢署2022年4月已發出通緝令。而且他另涉傷害案，桃園地檢署同年4月亦發布通緝令。溫男躲藏時和多名女子交往，以「男友」、「老公」身份騙錢，4名受害女子後來知道遇到情騙後，找來親友討個交代。

其中1名受害女子在TiTok上傳影片指控溫男，稱他是情場騙子，還借錢不還等，另一影片中她聯繫到其他受害者，發現溫男用同一套手法騙人。

5月23日晚8時左右，有民眾舉報溫男藏身一處民宅內，即派警員拘捕，溫男一度不配合查核身份並疑似想逃，警員上前壓制上手銬。溫男其後在派出所驗明身份，發現是通緝犯，將其押解至地檢署歸案。

台媒指，受害女生知道溫男是到處情騙女網民的渣男後，4名受害人協力找方法舉報，組成「婦仇者聯盟」（諧音，與復仇者聯盟同音），其中2女和警方協力抓捕溫男。有現場人士以手機拍下抓捕過程，溫男大搖大擺出來問「什麼」，並大步向前想離去，其中1名女子想捉住她，之後大叫「快點、快點、抓」，2名同行的男友人幫手捉人，爭執其間他脫掉上衣逃走。

此時警方騎電單車趕至，大呼「不要動」，抓住赤膊的溫男，讀出其名字確認身份，溫男大聲說「不是」。警方包圍下溫男拒絕取出身份證，訛稱自己被2女持刀傷害，還想方法逃走。警方強制上手銬，他被壓在地上時頻說沒法呼吸，「給我水」，揚言自己被欺負。

最後溫男被警車押走時，2女播放台灣歌手黃思婷的《溫暖的雙手》，一邊唱一邊揮手送行，大聲合唱「現在換菩薩牽你的手，請你放心的跟祂走，放下所有牽掛，帶着我的祝福」，一路唱一路發笑。

事後受害女子將片段放上TikTok，寫道「看你多會騙看你多會跑，騙我一個不夠還要騙無知少女，不好意思，你真的踢鐵板了，女人的復仇者聯盟，最後送你一路好走」。

（綜合）