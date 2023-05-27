IBM員工請病假15年　不滿未加薪告公司歧視被駁回　呻慘堅持上訴

請病假15年有糧出還要求加薪？科技巨頭IBM有名現年50歲的高級IT人員，自2008年起一直請病假，15年來仍領取逾5.4萬鎊（約52萬港元）年薪，他今年初入稟法院，控告公司殘疾歧視，因他多年來未曾加薪，追不上通脹。當地法院較早前已駁回其控狀，法官更認為的待遇已很優惠，屬「可觀的福利」。該員工早前接英媒訪問，坦言許多人認為他貪心，但他身患白血病（血癌）要長期化療，兒子還在讀大學，他是為家人才提告，稱這是最後手段，並且已就裁決提上訴。



克利福德2008年起休假，不滿15年來未獲公司加薪，稱追原上通脹。（Linkdln）

英媒報道，50歲的克利福德（Ian Clifford）是高級IT人員，在科技龍頭IBM工作，但2008年開始一直請病假，其間一直未有加薪，認為遭到殘疾歧視將公司告上法庭。克利福德現時每年可獲逾5.4萬鎊人工，更保證65歲前一直出糧，意味會獲逾150萬鎊（約1,450萬港元）收入。

案情指，克利福德2000年起在軟件公司Lotus Development工作，公司後來被IBM收購。他在2008年9月開始因精神健康問題請病假，2012年確診患第四期白血病（血癌），直到2013年他提出加薪要求。除了沒加薪，亦抱怨自己沒得到假期工資，當年4月，他和公司達協議，將他納入公司的傷殘人士計劃，另外還獲得了一筆8,685英鎊（約8.4萬港元）的假期工資補償。

克利福德控告IBM殘疾歧視，15年來不加人工。（資料圖片）

據了解，該計劃內容保證無法工作的員工不會被解僱，名義上是僱員，但沒有實際工作，參加計劃的員工在康復、退休或死亡前，可以獲得75%的人工。克利福德原本年薪是72,037英鎊（約70萬港元），扣除25%後變成54,028英鎊（約52萬港元）。

不過，克利福德覺得這份薪水已不足夠，因為定額的薪金隨通脹一路「縮水」，去年他入稟將公司告上法庭。不過，法庭年初駁回其訴訟，法官Paul Housego認為他已經得到非常可觀的收入，形容是「優厚待遇」、「可觀的福利」。

法官解釋，聲稱不加薪是殘疾歧視，這說法其不恰當，因為只有殘疾人士才能從計劃中得益，已經非常慷慨，難稱得上是殘疾歧視。而每年5萬鎊的收入即使在未來30年價值減半，仍是非常可觀的收入，「從根本上說，是給予殘疾人的福利」。

克利福德和IBM在2013年時達成協議，將他納入公司的傷殘人士計劃。（資料圖片）

裁決出爐後，克利福德早前接受英國《每日電訊報》訪問，他慨嘆採取法律行動是無奈之舉，他正接受化療，一直非常不適，因為健康問題，他活到65歲的機會微乎其微。

克利福德解釋，現時的薪酬水平很重要，會影響在職死亡時的保險金、養老金等等，他明白民眾覺得這筆薪酬已經很豐厚，他太貪心，但這是未課稅的薪酬總額，也要支付國民保險，兒子還在上大學，而且房貸也不會因生病而減少，他這樣做是為了家人着想。今次訴訟他已花超過3萬英鎊，又透露IBM在鬧上法庭前曾提供2個解決方案，已就裁決提出上訴。

（綜合）