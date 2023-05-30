安坐家中天降橫財！爸爸險與168萬元擦身而過　全靠女兒1聰明舉動

人在家中坐，竟「獎從天上來」！



據外媒報道，德國埃爾姆斯霍恩的一名男子上月與妻女在家中享受咖啡時光時，後院突然傳來一聲巨響，原本以為是煤氣洩漏。

沒想到，女兒一個聰明之舉，不但證明家中安全無虞，更為他們帶來一筆財富。

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據《太陽報》報道，一名德國男子馬穆特沙欣（Mahmut Sahin）上個月跟太太、女兒在家中享受咖啡時光時，突然聽見後院傳來一聲巨響，三人趕緊到後院查看，只見後院出現一個坑洞，有一顆巨石半埋在土裡。

「我們一開始以為院子裡的洞是煤氣洩漏或化學反應造成的，所以打電話給消防隊」馬穆特說道，「但警報很快就解除了」。

馬穆特並說，原本不知道是隕石墜落，是女兒想起隕石經撞擊的數小時後具有磁性，而普通岩石則沒有。

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馬穆特回憶女兒當時拿出兩塊磁鐵在「巨石」上測試，「它們真的黏到石頭上了！」自從得知院子裡的巨石是隕石後，馬穆特已接獲來自世界各地針對該顆隕石的報價，「致電和親自拜訪都有」。據報導，馬穆特目前接獲的最高報價達174,045英鎊（約168萬港元），「中樂透的機率都比這個（家有隕石）高」。

報導指出，德國航空太空中心的專家已針對該顆約達4公斤的隕石進行3D掃描，以便更好地了解它的移動路徑和起源。目前，該顆隕石被妥善的保存在一個特殊的保險箱裡。「我們愛上了這顆石頭」馬穆特說道，並表示計畫讓其他人看見這顆隕石，「會考慮短期在博物館展示」。

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