內地女花3萬請婚介　對象質素差湊數留負評　負責人：已介紹19男…

誰對誰錯？上海周姓女子因生活圈子小交不到男友，花了3萬元人民幣（約3.3萬港元）僱用當地婚姻介紹公司，不過見了3、4個男生後，她認為服務質素下降，後期的男生像「湊數」、「開盲盒」，完全達不到自己列出的要求，有些對象大她8、9年、收入比她低、太挑剔，事前甚至不知道對方職業，「沒有一個成功牽手」，後來職員更想收她紅包，一氣下在網上留負評，竟被回覆「和你當面解決」。婚介公司接受內媒訪問卻大呻，指周女合同原本只有半年，2021年尾已到期，她們一直服務到2023年，足足介紹了19個男生，而且她不接電話就在網上到處投訴。



有內地女子花3萬元人民幣找婚介，無法找到對象後在網上留負評。（資料圖片／Getty Images）

內媒報道，周姓女子因交友圈子小，踏入婚戀年紀便委託婚介公司找結婚對象，她光顧上海婚介公司「才子佳人婚姻介紹所」，花了3萬元人民幣，但合同半年到期，她一直找不到適合的男生。

周女稱，職員給她看了不少優秀男會員，稱展開介紹後，婚介會持續追蹤雙方關係進展，努力促成佳緣。未料她見了3、4個男生後，婚介服務質素下降，有時沒作基本介紹就叫她去相睇，對方職業、收入及喜好等，甚至照片都未提供，令她覺得在「開盲盒」，慢慢覺得有些男士是被叫來「湊數」。

周女續稱一早將自己的要求列出，批評婚介亂找男人，有些大她8、9歲、有些收入比自己低、有些已在婚介所5、6年未出關、有些為人太挑剔，和她列出的要求有差距。她承認有對象見完後感覺不錯，但加了微信後不了了之，認為婚介公司服務不足，「沒有一個成功牽手」。

同時間，中介的「紅娘」（婚介人員）曾答應超出合同年期會繼續幫她找對象，但後期改口，要求她續費或「給紅包」，她拒絕後氣得到內地大眾點評留下負評。

從網上資料顯示，婚介公司在回應中提到，雙方合同於2021年12月24日就過期，但他們2023年2月12日仍在介紹男生給她，「見面19人，都是你簽名確認的，2月12號你見好後說自己談好了不用我們介紹」，澄清不保證百分之百成功，並提到「我們這幾天公益活動做好會來和你當面解決」。由於周女大量私隱資料掌握在婚介公司手中，要「當面解決」令她相當害怕。

婚介公司負責人汪女士接受內媒訪問，指出介紹對象時，一般只能透露部份資訊，不可能將住址、工作、公司等詳細告之，並展示1份男子名單，有見面日期等資料，全部有周女簽名。

汪女士又透露，雙方簽了半年合同，合約上寫明介紹對象不會少於5次，公司實際上提供的服務更多，由2021年5月服務到2023年2月，的確有職員提醒周女是否可補點費用，「這是屬於正常」。周女拒絕補錢後，汪女士當時說過「我們先給你介紹，如果成功了你也不會忘記我們的」，最後介紹了19個男子。汪女士強調公司成立20多年，從未洩露會員私隱，周女給差評還到處投訴，迫不得已要在網上回應，明白周女有怨氣，但對方一直不接電話。

（綜合）