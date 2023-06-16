foodpanda CEO落區做步兵為客人送餐 貼地留意網民動態！

要買外賣，只要打開app選擇心水食物，就可以安坐家中等開餐。香港外賣送遞平台選擇多、競爭激烈，想在同業中突圍而出，除了提升服務質素及完善消費者體驗外，亦要保持優質的外賣送遞服務。早前foodpanda CEO Ryan便完成了walker challenge，紀錄了他擔任前線送遞員的一天，坐慣辦公室的他可以勝任嗎？過程中又有什麼得着？



外賣送遞平台foodpanda發展至今，已經與14000間餐廳合作，並建立了約12000人的送遞團隊。原來，每一位foodpanda的同事，都會接受walker challenge，親身到各區成為送遞員，所以今次挑戰對Ryan可謂駕輕就熟。

走勻中環 準時送上十多杯珍珠奶茶

為完成挑戰，Ryan夥拍前營運總監Pedro，在中環商業核心區擔任步兵。挑戰開始不久就已經陸續收到送遞單，其中一張是需要到台式手搖店，把珍珠奶茶送到附近的辦公室。十多杯有冷有熱的飲品雖然重，但依然安全準時到達目的地。Ryan指出，要親身體驗過才知道前線的送遞過程是否順暢，同時直接影響客戶的用餐體驗。隨著公司一直會在app加入新功能，無論任何職位，由Director、Executive到Intern，都要定期落區測試、了解成效和可改善的地方。

早前，Ryan夥拍前營運總監Pedro，於中環接受walker challenge，化身成送遞員，親身體驗前線員工的工作。（圖片由foodpanda提供）

中環街市設餐具回收機 全港首創

疫情期間，外賣的普及化令即棄餐盒的使用率明顯上升。為積極應對挑戰及減少使用即棄塑膠，foodpanda推出了全港首個可重用餐具回收先導計劃，在中環街市及港島區其餘8個回收點設置了餐盒回收機，鼓勵市民將塑膠餐盒清洗乾淨之後再回收，代替即棄塑膠，實踐源頭減廢及一直對環境保護的承諾。

foodpanda推出了全港首個可重用餐具回收先導計劃，在港島多個地點擺放餐盒回收機，鼓勵市民支持環保。（影片截圖）

虛心接受批評 與團隊尋找程式盲點

憑着團隊的努力，加上近年疫情的催化下，foodpanda的業務急速發展，但團隊亦十分明白必須繼續進步才能得到更多市民的認同。Ryan知道平台仍有不少改善的空間，並表示：「我不時都有留意連登、Telegram等社交平台，了解網民對外送平台的意見，所以團隊亦正在努力，去解決不同問題，期望用戶、餐廳和送遞員三方都可得到最佳的服務與成果。」