鄰居愛愛太大聲嘈到瞓唔着　男子偷錄呻吟聲上網公審　下場更悽慘

擾人清夢雖是不對，但以錯誤招數報復，可能招來更壞後果。台灣有男子因鄰居愛愛太大聲吵被得難以入睡，於是偷偷在對方屋外錄音，並放上網公審對方，當事人發現後，憤而報警投訴。男子被控告觸犯妨害秘密罪，他在庭上辯稱此舉為了公共利益，希望當事人可以有所收斂，但法院認為他的行為確已侵犯了別人私隱，裁定他罪名成立，判他入獄3個月，緩刑2年。



廖男不滿鄰居愛愛太大聲，偷錄聲音再放上網公審，結果招至更壞後果。（GettyImages）

綜合台媒報道，被控的台灣男子姓廖，他在2年前不時在晚上聽到鄰居傳來的呻吟聲，有一晚他忍不住走出屋外查看究竟，發現是鄰居情侶正在愛愛，於是用手機錄下對方發出的「噪音」。

廖男事後將錄音放在網上，並指明是「A棟的智障請出來，聲音大到半夜起床來裝個水，一開門就聽到整條走廊叫得到處都是」，想要公審鄰居。當事人知悉自己的錄音在網上被公開後，嬲到立即報警。

法院裁定廖男的行為嚴重侵犯他人私隱，判他罪成入獄3個月，緩刑2年。（GettyImages）

警方其後逮捕了廖男，並依妨害秘密罪辦理。案件審訊時，廖男辯稱難忍當事人情侶經常發出噪音，稱對自己及街坊造成困擾，他曾投訴但未能解決，才會將錄音檔上傳網路，目的是想提醒這對情侶收歛一點，自己純粹為了公共利益，並不知錄音及貼文屬違法。

但法官認為，廖男將錄音上傳至網路供人觀覽，並加了貶低當事人社會評價的文字，嚴重侵害個人隱私及名譽。但考量到廖男坦承罪行，並與當事人達成和解，遂依無故竊錄他人非公開活動罪判他拘役50日，至於發布竊錄他人非公開活動內容罪則判入獄3個月，均得易科罰金，緩刑2年，全案仍可上訴。