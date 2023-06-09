老婆躺床大解放　丈夫竟讓阿哥入房看清光　人妻嬲到咁做下場慘了

不少人喜歡在家中「坦蕩蕩」，但突然被人上門看清光，就肯定嬲到「焫焫焫焫焫焫着」。一名喜愛打機的人夫正在激戰期間，兄長突然有急事拍門，人夫沒有想太多，直接讓對方進來，卻忘記老婆當刻沒穿褲子躺在床上，誤令兄長看到妻子內褲。雖然兄長事後道歉，人夫亦立即向妻子認錯，但女方破口大罵，一度提及「你全家死光」，雙方持續冷戰。

有網民質疑「事實明明就是老婆被哥哥看到『只穿內褲』」、「這完全不只是看到內褲而已吧」，建議人夫道歉和安慰妻子，「她當下是超級崩潰才會這麼失控的怒罵你…只能等她情緒穩定點再好好溝通吧！」



人夫直接讓兄長入房，卻忘記老婆當刻沒穿褲子躺在床上，誤令兄長看到妻子內褲。（Getty Images）

樓主在「Dcard討論區」以「哥哥看到我老婆內褲，我老婆就爆炸了」為題表示，一家人住在整棟「透天」（類似香港村屋），朋友前住樓主住所聚會完返家，但不慎將手機遺留在樓主房間，所以折返半夜一直在樓下敲門，樓主和妻子的房間位於三樓，因而沒有聽到朋友的敲門聲，友人開始大叫，同住家人由於翌日早上返工，所以兄長飛奔上來敲向樓主房門。

當時樓主正在打機，「沒有想太多直接說『請進』，忘記老婆沒穿褲子躺在床上，我哥開門直接看個清光，然後我老婆尖叫，又馬上關門」。事後兄長向樓主道歉，並說沒有戴上眼鏡，所以看不清楚，樓主亦向妻子認錯，承諾「老婆別生氣，明天帶你去吃好吃的」，但妻子愈駡愈激動，提及「再脫我褲子，你全家死光」、「老死不相往來」。樓主亦很難過，雙方冷戰至今，於是在網上詢問其他人如何化解今次「危機」。

人夫雖然道歉，仍然得不到妻子原諒。（Getty Images）

帖文引來網民討論，有人認為樓主妻子少許過分，「雖然男方不尊重女方，但是後面女方罵那麼兇為什麼都沒人說啊？再怎麼生氣也不能罵成這樣吧」，亦有人估計「事實明明就是老婆被哥哥看到『只穿內褲』」、「這完全不只是看到內褲而已吧」。

有網民指出「給外人看到自己隱私，我覺得真的會造成一輩子陰影耶…你真的要好好慎重道歉安慰妳老婆，感覺的出來她當下是超級崩潰才會這麼失控的怒罵你，這真的是無解，只能等她情緒穩定點再好好溝通吧！」，更有人提議「跟老婆保證以後少玩一點電動，因為你應該是太專心玩電動才發生這起憾事」。