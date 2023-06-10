30歲男「愛愛」易軟掉　求醫想增大陰莖　驚揭病因竟是女友1句話

男人最痛莫過於雄風不再，但有時心理壓力才是病因。一名30歲男子和女友「愛愛」，但表現「軟弱」，於是向泌尿科醫生求助，甚至想進行陰莖增大手術，醫生經了解後，發現其女友說了一句話，令他出現勃起功能障礙。



一名30歲男子和女友「愛愛」，「容易做到一半軟掉」，所以前往診所求助。（Getty Images）

台灣泌尿科醫生程威銘在facebook分享一宗案例，指出日前一名30歲男病人兩周前因發生性行為時「容易做到一半軟掉」，所以來到診所求助，病人指單身一年，最近才有新交往對象，「原本在上一段感情中的床上表現不算出類拔萃，但還算差強人意」，和現任女友「愛愛」時，「從第一次開始就很不順利：前戲時勃起的速度很慢，等到要插入的時候又馬上軟掉，努力試了三個月還是沒辦法」，但病人作息正常，平常維持運動習慣。

問診期間，病人更問了「醫師你有在做增大手術嗎？」。程醫生檢查發現病人尺寸並非特別細小，於是詢問為何想增大。

泌尿科醫生程威銘提醒，雙方要有「良好的溝通，彼此妥協」才能解決問題。（程威銘facebook圖片）

病人解釋「因為和現任女朋友第一次做愛的時候，她居然問我『你進來了沒？』，讓我整個傻眼」、「而且我是一個很看感覺的人，每次希望她在做的時候多說一點情話或叫聲，她都心不甘情不願的，不是沒反應，就是叫得小聲到我都快聽不到」，加上女友「比較有主見，毎次做愛都只能用那一二個姿勢，像我想要女上男下的姿勢，她都拒絕」。

程醫生此時明白病因，在fb解釋隨住年紀增長，勃起功能本來就不像青春期十幾歲的年輕人一樣輕易有反應，反而需要足夠刺激才會有足夠硬度，「毎個人也會有自己偏好的性趣和癖好，如果女友沒有辦法協調配合，那就很有可能會影響到男生本身勃起功能，長久下來心理影響生理，就真的無法抬頭了」。

程醫生提醒各位女性朋友，「可以好好愛惜自己的男友與老公，但也記得不用委屈求全，良好的溝通，彼此妥協，才能到達兩人都能𣈱所享受的情欲花園」。