美股牛熊市都賺！網民最驚關鍵時刻死機　熱議銀行投資APP夠穩陣

打邊爐最緊要係個爐，咁買賣股票呢？最重要梗係交易平台夠可靠！近年經常有網民開po問「買港股、美股用邊隻APP好？」，以前網民最關注交易佣金邊間最平，但近年市況波動加劇，網上券商或者實力唔夠嘅金融機構交易平台，隨時因為政策轉變而有危機，輕則嚇餐飽，重則公司清盤輸身家，慘呀！



近日有金融專家話港股快重拾升軌，又話美股牛市重臨，但淡友講法就完全相反，信邊個好？其實叻嘅投資者無論牛市定熊市都一樣賺到錢，你睇股神巴菲特（Warren Buffett）乜市都照樣賺錢就知啦。不過同打邊爐一樣，出擊前最緊要揀啱個爐，連登仔都話關鍵時刻最驚遇着死機，網民常用買股票APP除咗牛牛、SOFI、IB之外，開始有人注意到穩陣同資訊來源夠可靠先係最重要，仲要用銀行投資APP先夠可靠，原來好多人心水之選係「5號仔」滙豐隻投資APP，最搞笑係有連登仔話「原來咁多人用HSBC買美股，一直唔敢講驚畀人笑onX」。



以前網民最關注交易佣金夠平、交易手續費要低，但近年市況波動加劇，開始多人關心交易平台係咪夠穩陣。（資料圖片／羅君豪攝）

網民點睇銀行投資APP：

網民關注投資平台的安全性，討論選用銀行APP較穩陣。（網上圖片／連登討論區截圖／親子王國截圖）

雖則話投資涉及風險，但有個可靠穩陣嘅交易平台就可以減低風險，每次遇着大市勁升或者喪插，都有連登股神哭喪話「XX又死機！」、「雖然佣金平，但之前用XX買美股死機幾個鐘嚇到瀨X」、「SXXX死機嚟講世一」。另一樣係擔心有啲投資APP受政策影響，就算上咗市都未必安全，「XX有下架風險」。

連登網民經常呻使用網上投資平台時遇上「死機」問題。（網上圖片／連登討論區截圖）

Baby Kingdom都有網民話今時今日，投資最緊要「有出有入」，即係錢放咗入去隨時可以拎得返，尤其係長揸兼金額大嘅投資，風險管理一定要做足，咁多間銀行投資APP之中，最多網民話用緊滙豐Easy Invest，「如果7位數做長倉我當做定期、感覺用銀行安心啲」、「用緊HSBC個股票APP，貪佢有免費港股LV2報價」。有連登網民開頭都唔敢分享，後來先自爆都係用「5號仔」隻APP買股票，「我仲以為得自己一個有用滙豐個股票APP」。

精明投資者無懼市況一樣能找到賺錢機會。（路透社）

滙豐Easy Invest 真係好用？要睇返網民講乜先，原來係貪隻APP下載咗之後，唔使任何登記都可以免費check會自動更新嘅即時股價，「佢個app 算好用安全性高，追價快，每股多0.1 都唔止，短炒長揸做得trade冇理由貪少少錢」。

另外，呢個APP有level 2 data，仲可以即時睇到每個價位排隊數量及人數，level 3 data有埋經紀標號同名，可以估下每個買賣盤係大戶定係散戶排隊，即係接近大利市機功能，滙豐卓越客戶仲要係免費，反而連登仔成日提嗰隻牛牛 APP都要收$4舊水月費先睇到。有網民就話最鍾意嘅功能係會show畀你佢地最勁嗰5%用家最新追揸沽邊啲港股，follow咗呢班投資達人隨時好過信連登契媽Cathie Wood啦！網民智慧係貨比三家，股市升跌末必估到，但保險功夫最緊要做足，連登仔成日引用巴菲特名句：「潮退先知邊個無着泳褲！」各位巴打絲打睇路呀！

網民有嘢講：

--XX上面好多news都係公司自己買返嚟，睇嚟都嘥X氣 :o)

--Sxxx成日死機，入錢又慢

--其實唔知用XX除咗平仲有乜好，一陣執咗就GG

-- Cxxx次次轉數快都hang機，用到好X忟 :o)

--點解唔想用外資，我見好多人都用ix

--Sxxx短炒正，無手續費

--認真討論非打手，一定係ix，利申：用咗好多年

--其實我都係想穩陣啲先想用銀行算，高少少嘅手續費咪當係買信譽

--用緊HSBC個股票APP，貪佢有免費港股LV2報價

--好似本地銀行買股嚟講hsbc係聽得最少負評嘅一間