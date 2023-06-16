將軍澳伯伯心口痛　好心女代截的士兼付車費送回家　女兒發文道謝

1個細微舉動有機會救人一命！有將軍澳友日前發文講述父親遇到的好人好事，指爸爸與老友記到當區一商場飲茶後，突然感心口痛，只能坐在地上。1名好心女子見狀，主動上前關心爸爸，提出可帶他到其工作的學校休息，後來女子又替爸爸截的士返家，並為他向司機付了100元車費。事後樓主特意發文，指爸爸已無大礙，希望尋回該名好心女子，親自還錢並向對方道謝，帖文感動一眾街坊，紛紛留言讚好。



有將軍澳友日前發文講述父親遇到的好人好事，指爸爸突然感心口痛，有好心女子發現主動上前關心，提出可帶他到其工作的學校休息。（Google地圖截圖）

「好多謝你咁幫我爸爸！你畀我睇到香港仲有好多大善心、有愛心嘅人！」該名將軍澳友日前於facebook發文，分享父親獲好心人幫忙的經歷，指爸爸於區內的明德商場與老友記飲茶，離開時途經屋邨迴旋處，突然感到胸口不適及頭暈，只能坐在地上。不久後1名途經的好心女子主動上前關心，「佢見我爸爸好唔舒服，問我爸爸使唔使call白車或幫手聯絡屋企人」。

由於樓主爸爸上月遺失了銀包、身份證及傷殘人士八達通，雙方溝通或有誤會，但好心女仍一直在旁照顧，「嗰個小姐以為爸爸身上無錢，佢安慰我爸爸叫我爸爸唔使驚，又畀紫花油我爸爸聞」。對話間好心女得知樓主的聯絡方式，遂立即致電通知她，並提出可帶爸爸到其工作的學校大堂休息，「爸爸話嗰時你扶佢起身，仲問佢可唔可以行幾步路，又話可以入去佢做嘢間學校大堂坐住休息一下，等個女嚟接走」。

樓主爸爸休息一會後感覺好轉，表示希望回家，好心女於是代他截的士，更幫他向司機付了100元車費，要求對方送爸爸到調景嶺，「呢位小姐見我爸爸無咁暈，但驚佢一個人再唔舒服暈喺街點算，佢幫我爸爸截咗的士，仲幫我爸爸畀咗$100司機，叫司機大哥送我爸爸返調景嶺」。

樓主指爸爸於區內的明德商場與老友記飲茶，離開時途經屋村迴旋處，突然感到胸口不適及頭暈，只能坐在地上，幸獲好心女子幫助。（Google地圖截圖）

樓主表示，得知事件後已叫丈夫趕回家中了解父親情況，當日亦即時帶爸爸求醫檢查，「可能嗰日天氣太熱，爸爸先咁唔舒服」。對於好心女的幫忙，她直言非常感動，又希望尋回對方，親自道謝及還錢，「請原諒我當時心情太擔心同嚇一嚇，未能問清楚點樣還錢畀你嘅方法，只係問咗點稱呼你，又未及時趕到現場同你道謝，多謝你幫忙，我爸爸先可以平安無事返到屋企」。

帖文一出引來街坊讚好，紛紛留言稱讚好心女子的助人舉動，又提出有機會尋回女子的方法，「現今時勢咁多騙子呃人同情心，搞到好多有同情心的香港人也卻步，這位好心人仍然幫助人，好感動」、「或者可以寫封信去學校表揚位老師/職員，先打電話去學校打聽下當日係邊位，有大概姓氏應唔難搵」、「好多人一聽到唔見咗銀包、無錢，已經有戒備之心，謝謝讓我們仍感受有愛」。

另有網民指出，長者突然胸口痛可大可小，建議樓主帶父親接受檢查，「會唔會同你父親去睇下醫生，因為暈是不可以忽略，起碼度下血壓、心跳等」、「天氣熱真係好易行幾步就好辛苦，提佢飲多啲水同埋真係太曬就帶把遮，會無咁辛苦」、「好彩老人家平安，下次call白車好啲，好多突發性疾病回家再去醫院怕病情加劇」。