暖心！港媽帶2孩截不到的士　遇型仔司機義載　大讚「鐵漢柔情」

人間有愛！日前有港媽帶着2個孩子，還拿着大包小包嬰兒用品，狼狽地在金鐘街頭截的士，幸好遇上1名熱心的士司機幫助。司機雖然已接了另一張單，但仍上前詢問港媽要去哪裏，並表示該處難以截車，最終更分文不收地將她送到灣仔過海的士站。港媽深受感動，於是發文大讚司機「鐵漢柔情」、「男子漢man不只是講靚仔吧」。



有港媽在FB發帖大讚的士司機暖心行為，引起網民熱議。（FB截圖）

該港媽在Facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」發文稱要讚揚的士司機。她表示，周日（6月18日）她推着嬰兒車、帶着2個孩子在金鐘看完黃鴨後，便到海富中心附近截的士到長沙灣。

當時1名「型仔司機」主動詢問她目的地並指該處難以截車，雖司機表示已接單，但就可以不收費載她到灣仔過海的士站，「唔好意思，我有單…但我車你去的士站吧，唔收你錢」。港媽於是上車，「9秒9將兩個小朋友、BB車、幾袋用品包括尿片、BB更換衫，塞入的士裏」。

港媽稱當日推着嬰兒車、帶着2個孩子在金鐘海富中心附近截的士到長沙灣。（《寶寶大過天》劇照）

到達灣仔過海的士站後，港媽主動付車費，但司機分文不取，此舉令港媽十分感動，故在帖文中表示「十分感激你的仗義！也隱約覺得你們的哥其實挺鐵漢柔情！」。

帖文引起網民熱議，雖然有部份人質疑造假，但不少網民都大讚司機，「有人覺得係假，因為未遇過。我信，因為遇過…真係有好多都好好人！」、「香港好司機，加香港好乘客！你尊重司機多一點，司機就愛你多一些！」，也有人稱讚港媽，「乘客感恩之心，更上網表揚，值得尊重及嘉許！」、「正能量，讚」。

（的士乘客及司機行為分享區）