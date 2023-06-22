無婚前性行為　婚禮中新郎甩假髮被揭禿頭　新娘怒罵詐騙後續超暖

婚姻最重要是坦誠，但如果婚禮進行期間，才驚揭伴侶有事隱瞞，隨時令婚事告終！日本一對新人進行婚禮時，一班朋友拉禮炮祝賀，導致新郎頭上滿是彩帶，朋友們為新郎整理儀容時，竟意外扯跌其假髮，揭露新郎原來是禿頭，由於2人從無婚前性行為，新娘對丈夫的「秘密」並不知情，登時大吃一驚。雖然在眾人打圓場下婚禮順利完成，但新娘事後嬲到怒罵「根本是詐騙」，即時搬回娘家，令到新郎後悔當初沒有向妻子坦白。幸好新郎與父母誠心道歉下終獲妻子原諒，夫妻間再沒隱瞞，結婚1年多已懷上第2名小孩，生活幸福。



婚禮進行期間，新郎不慎被扯跌假髮，暴露了禿頭的秘密。示意圖。（《國產凌凌漆》電影截圖）

事件男主角是35歲的浩介（化名），他是1間世代相傳的清酒釀造廠繼承人，在其他親友的婚禮中遇見29歲的綠（化名），由於2人都達到適婚年齡，所以雙方家長尤，其是綠的父母勸他們盡快「拉埋天窗」，2人亦願意和對方共度餘生，便決定結婚。

婚禮非常隆重，賓客都熱烈拍掌慶祝，但去到燭光儀式時發生「悲劇」，當一對新人並排站在一起燃點蠟燭時，新郎一眾朋友非常興奮，一下子向他們拉禮炮祝賀，導致浩介頭上都是彩帶，朋友們幫忙為他整理儀容時，突然有1件黑色物體從他的頭上掉下來，朋友們立即將浩介包圍，助他繼續整理儀容，婚禮主持和燈光師見狀連忙打圓場，讓婚禮順利進行。

新娘目擊新郎掉下假髮情況，大感崩潰。（《國產凌凌漆》電影截圖）

但這一切瞞都不過新娘的眼睛，她看穿那件黑色物體其實是丈夫的假髮。綠在婚禮後怒氣沖沖返到新娘房，浩介緊隨其後，2人在房內單獨相處，綠怒指「這是個騙局，不是嗎？我今晚要回我父母的家」。浩介還未解釋就被趕出房外，唯有向家人解釋情況。

原來浩介一直有禿頭問題，但不敢向綠坦白，故每次都是戴好假髮才見面，由於2人沒有婚前性行為，甚至從來沒有一起過夜，故浩介從未向綠露出「真貌」，他聲稱「在婚禮之前，我找不到合適的時機向她坦白」。

婚禮雖順利完成，但新娘即晚返娘家，幸最終新郎亦哄回妻子。（Getty Images）

綠在婚禮後數天仍不肯回夫家，浩介與父母便前往親家住所，為了假髮一事向綠一家人誠意道歉。婚禮結束1周後，綠終於原諒丈夫，返回新居一起生活。1年多過去，他們即將迎來第2名孩子，而浩介亦改變造型，選擇以光頭示人，綠則坦言喜歡其新造型，浩介亦汲取了事件的教訓，「我已經沒有什麼事會再瞞住老婆了，只要有重要事情，都會如實告訴她」。

（《日刊SPA！》）