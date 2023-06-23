曱甴藏廁所逾兩個月　家中養貓唔用得殺蟲劑　貓奴一物對付超實用

為免貓貓接觸到化學品，但同時又想殺滅家中蟑螂，貓奴都要動腦筋用各式方法對付。有貓奴網上發文表示，由於養貓緣故，她從來不會購買殺蟲水備用，但最近家中有蟑螂出沒，急忙間她只能隨手拿起一支潔廁劑對付，結果成功殺死小強，結束一場「膽戰心驚嘅大戰」。

她向其他貓奴推薦意外發現的潔廁劑另類用途，引來網民熱議，紛紛討論各種殺蟑螂的絕招。有人則為樓主解釋原理，「曱甴嘅肚有一層油，冇咗就呼吸唔到，會窒息而死，所以基本上所有去油嘅嘢，都會有類似作用」、「番梘水（洗潔精、沐浴露、洗頭水）可以令曱甴窒息及破壞神經，已可殺死曱甴」。



有貓奴網上發文表示，由於養貓緣故，她從來不會購買殺蟲水備用，但最近家中有蟑螂出沒，急忙間她只能隨手拿起一支潔廁劑對付，結果成功殺死小強。（facebook群組「天下貓貓一樣貓群組」圖片）

該貓奴於facebook群組「天下貓貓一樣貓群組」發文表示，早前有蟑螂經窗戶進屋並已待在其家中廁所兩個多月，「只係家人先見過，得知每次只在半夜出沒，我並未曾偶遇過呢隻小強」。她又指，由於養貓緣故，自己與家人從來不會買殺蟲水放在家備用，以免誤傷愛貓。

該貓奴說，日前半夜剛巧有便意，當她在馬桶上坐得安穩之際，突然發現眼前有物體正「郁動」，「細看之下，就係嗰隻聞名不如見面嘅小強」。她思考片刻如何對付，隨後一手拿起護髮素「向佢狂唧」，淹沒整隻蟑螂。

她原打算上完廁所後，再處理屍體，怎料隔了一陣子，「佢好似翻生咁爬行想逃走」，她情急之下立即再拿起一支馬桶專用的清潔劑「向佢唧兩嘢」，最終「小強一命嗚呼！終於結束呢場膽戰心驚嘅大戰」。

樓主指出，分享這次經歷目的是想提醒其他貓奴，「有養貓嘅大家千祈唔可以用殺蟲水。如不幸遇上小強，好似我咁呢個方法極work（有效），真心推介畀大家！」。

樓主指出，分享此經歷目的是想提醒其他貓奴，「有養貓嘅大家千祈唔可以用殺蟲水。如不幸遇上小強，好似我咁呢個方法極work（有效）」。（示意圖／Unsplash圖片）

帖文惹來一眾愛貓網民分享殺蟑螂方法，「用番梘水就可以，好似話因為小強係用個肚呼吸，噴番梘水佢就吸唔到氣會GG」、「其實用水加幾滴洗潔精，噴都可以殺死小強」、「愈強力去油嘅清潔劑殺小強愈快」、「壓縮噴髮膠都得，立即硬晒軚」、「我試過喺房隨手攞起支香水噴佢一樣得，佢死得幾光彩」。

除了各種噴劑類，有網民則認為用原始方法最直接，「使唔使咁麻煩，我通常用拖鞋」，有網民則說，「用好濕嘅紙巾車落去！安全又實用，唔洗嘥護髮素」、「試過喺啲窄位踩唔到，攞把唔用嘅刀一刀劈落去，甩咗個頭，個身唔死走甩咗」，有人亦笑言「我阿媽試過廁所有曱甴，佢掉晒全屋5隻貓入去，（最後）都係捉唔到」。