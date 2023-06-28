酒店沐浴露疑被灌精液！住客驚見白色異物有腥臭味　網民：嘔出來

好惡心！近日有內地網民入住湖南一間酒店，發現浴室沐浴露擠出來時有一陣腥臭味，而且有絮狀異物，懷疑裏面被混入精液。照片所見，他將沐浴露倒到透明瓶子，底部吐淡黃色非常混濁，該酒店回應內媒稱正調查事件。雖然未有定論，但事件已令網民大呼惡心，「嘔出來」，大嘆以後住酒店還有什麼東西能用。



住客發現酒店的沐浴露有陣腥臭味。（微博影片截圖）

內媒報道，6月25日，湖南長沙有酒店住客投訴，指入住時發現浴室沐浴露懷疑被人「動手腳」，留意到有「絮狀異物」，而且聞起來有陣腥臭味，懷疑被人灌入精液。

照片所見，沐浴露放在花灑正下方未有固定，用黑色瓶子裝起，看不清裏面。住客將沐浴露倒到透明瓶子查看，放在燈光下非常混濁，像蛋白色水之餘，底部有些黃色。27日，事發的長沙麓谷亞朵酒店回應內媒表示，正在了解事件，現時已交由酒店管理部門處理。

事件未有定論，但許多網民一見到「沐浴露」即說惡心，「這社會變態的心理扭曲的人愈來愈多了」、「以後住酒店還得自帶沐浴露了」、「能查DNA吧，能把這人揪出來吧」。

不少人指出，類似消息令民眾難有信心使用酒店物品，「但凡酒店的洗護用品的蓋子是能被打開的我都不會去用，環保考驗人性我是不信的」、「酒店燒水壺裏煮襪子和內褲的」、「我也從不用酒店的洗護用品還有浴巾毛巾」。

（綜合）