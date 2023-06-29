詠春MMA！觀塘2男上演「黐手」激鬥再揮拳大戰　網民：葉問外傳？

這是詠春高手在過招嗎？網上流傳1段「詠春黐手MMA」影片，2名中年男子於觀塘和樂邨對開馬路上發生爭執，爆粗互罵後繼而動武，四手交纏大激鬥，由路邊打至路中心，其後變成揮拳相向，現場途人見狀紛紛大聲勸喻「唔好打交」。2男大戰約15秒後停手，其中光頭男疑棄遮敗退。影片引來網民笑言，「第一次見街交真係黐起上嚟」、「我屋企嗰兩隻貓都係咁打」、「葉問又出外傳」。



網上流傳1段「詠春黐手MMA」影片，2名中年男子於觀塘和樂邨對開馬路上發生爭執，爆粗互罵後繼而動武。（「HKBrawlss」Instagram影片截圖）

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該段街頭MMA影片上載到Instagram專頁「HKBrawlss」，長約37秒，只見穿淺藍色上衣男子在小巴旁的馬路中走出，指着穿褐色外衣的光頭男子狠罵「拍乜X嘢呀，X你老X」，光頭男回應「拍你架車呀」；淺藍衣男繼續爆粗大罵，而光頭男亦不甘示弱爆粗回應。

淺藍衣男盛怒下出手掌摑光頭男，2人隨即四手交纏惡鬥，狀況猶如詠春高手以「黐手」招式切磋。打鬥期間光頭男拋下雨傘，但兩對手仍交纏不休，而光頭男一度出拳打中對方頸部2下。2男由路邊打至路中心，現場圍觀的多名男女途人紛紛勸喻「唔好打交」，但2人繼續打鬥，更變成揮拳相向，而淺藍衣男子連出多拳，光頭男似處於下風，而雙方打了約15秒後才肯停手，光頭男轉身離開，未有取回掉在淺藍衣男子腳下的雨傘。

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影片引來大批網民留言，有人形容是「詠春實戰」、「光頭阿伯好嘢，開頭打詠春，之後泡泡拳，唔簡單」、「ok喎，消咗對手大部分攻勢」、「可以試下入佢中路」、「白色（應是淺藍衣男子）的好似『識』詠春，不過腳步完全冇練過，浮到半尺高都算少有」、「兩鎚中頸可惜無力」、「把遮無辜㗎」。有網民則狠斥2名男子小小事就打架，「郁啲講打，冇品格」、「先生唔好打交」。