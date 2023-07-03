男教師性騷擾！問女生「破處沒」　辱客家學生「省精液不打手槍」

師生之間開玩笑應有限度，打黃腔說鹹濕笑話就太過份了！台雄高雄有高中男教師被多名學生舉報上課講黃色笑話，包括問女學生「破處了沒」、問男學生「一天打幾發」，又離奇扯上客家人，問1名客家學生「你們客家人是不是都把精液省起來不打」。校方調查後認為屬性騷擾，記申誡（給予告誡）及要接受性別平等教育課，另需接受心理輔導。不過，男教師反指該3名學生是校內的欺凌者，習慣說謊，主動打官司聲稱被誣告，然而，當地法院審理後認為男教師說法不足採信，判他敗訴。



台灣有男教師被指性騷擾學生，問女同學「破處沒」、男同學「一天打幾發」。（示意圖／資料圖片）

台媒報道，高雄某高中的張姓男教師，被多名學生舉報上課經常說黃色笑話，校方調查。有女生向調查小組透露，張男經常說和課程無關的事，「問我破處了沒，而且真的不止一次」，其他同學亦證實張男的確這樣問女同學。

有男學生就表示，張男在高一下學期上課時，突然「問我一天幾發，就是在講打手槍」，同學們聽到後也沒起哄，他也沒作回應。另一同學表示，張男開黃腔時突然扯到客家人身上，問班上有沒有同學是客家人（台灣民眾認為客家人勤儉），該學生因為媽媽是客家人舉手示意，結果張男竟然問：「你們客家人是不是都把精液省起來不打。」學生覺得不舒服，感覺被性騷擾，同場多名學生作證，指張男的確講過這句話。

校方性平會調查後認為，就算教師平日和學生互動輕鬆，都不應越界，認定張男性騷擾學生，記申誡（給予告誡）1次及要求他接受性平課及心理輔導。但張老師不服，提打官司主張自己被學生誣陷。

法官審理時批評張男應該以良知發揮師道，對女高中生用「破處」字眼，難稱作性教育，已超逾教學自由範圍，張老師承認曾和同學提及「打手槍」，和學生作供的到「一天幾發」等說法吻合。

張老師承認曾和同學提及「打手槍」，和學生作供的到「一天幾發」等說法吻合。（《那些年我們一起追的女孩》劇照）

張男反駁，指控他性騷擾的3名學生都曾在校內欺凌同學，他因為堅持依法處理才招致報復，而且3人習慣性說謊，亦指控過他「下體撞學生」、「摸學生屁股」，可惜校方卻全然相信不實指控。

張男認有上課時提及「打手槍」，當時有同學反應大又笑得大聲，之後才說到「一天打幾發」，該學生當時未有反感。他承認有提過大學學弟在宿舍解決生理需求，由於學弟是客家人，他才提及客家人的話題，但沒有對客家學生說「把精液省起來不打」。

多名學生證明男教師有在堂上說過涉性騷擾的話語，包括問客家同學「是不是都把精液省起來不打」。（示意圖，Feliphe Schiarolli／Unsplash）

另外張男堅決否認有問女學生「破處了沒」，他還原當時的情境是2020年的課堂上，提到他的高中同學娶了年紀差很遠的嫩妻，當時提及性行為等話題，但他只是想進行人格教育，認識身體自主權，並未用「破處」字眼。

高雄高等行政法院審視所有證詞後，認為張男說法不足採信，他對多名學生說出有性含意的話語，令學生不適影響到人格尊嚴及學習，屬校園性騷擾，校方的處分無誤，駁回撤銷處分要求，判張男敗訴。

（綜合）