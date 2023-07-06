李玟去世│李小龍黃家駒張國榮　網民熱論：巨星殞落年份尾數都係3

樂壇天后李玟（CoCo）離世終年48歲，消息震撼眾多樂迷，不少網民大感惋惜及不捨，亦有人熱論今年剛好是2023年，過去半世紀幾乎每次年份3字尾，都總有香港娛樂圈巨星逝世，由武打巨星李小龍到傅星，樂壇的黃家駒與陳百強，再到張國榮與梅艷芳，粒粒巨星令人唏噓。



李玟離世引起網民關注，不少網民直呼「好邪」，有人稱昨晚一聽到李玟死訊，都即時聯想到，好像只要是「3字尾」的年份，香港娛樂圈都會傳來巨星殞落噩耗。

+ 4

回顧過去半世紀，香港娛樂圈的確幾乎每隔10年都有星光殞落，早於1973年年僅32歲的李小龍逝世猝死家中，到1983年香港邵氏功夫男星傅聲車禍身亡，至1993年的黃家駒與陳百強分別因日本拍攝意外及生病離世，再到至今仍令人印象深刻的2003年，那年大家先後失去了張國榮與梅艷芳。

+ 1

有人質疑2013年似乎打破了魔咒，但有網民提醒，當年樂壇也失去了創作女歌手陳僖儀這個新星，她當年因車禍不幸身亡，去世時年僅26歲，令人惋惜。

逢3字尾娛圈必傳死訊的疑雲令部份網民大呼「恐怖」，亦有理性網民指其實每年都有不少娛樂圈中人離世，無謂太過杞人憂天，反認為與其待有人離世後才說可惜，不如趁還可以時多珍惜，平日網上留言留一線，多欣賞本地娛樂圈中人作品。