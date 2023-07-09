好人好事｜的士乘客心急落車跌銀包　好心司機交還警署獲讚負責任

路不拾遺是美德！有網民近日因為乘搭的士心急下車，結果掉失了銀包，當時感到非常驚慌，幸好後來收到警署電話通知，才得悉當晚司機主動把其銀包交還警方，最終物歸原主。樓主即大讚司機非常有責任心，更希望親自向對方表達謝意，「我想特別感謝這位的士司機，他真的是一位非常好心和有責任心的人」。



樓主後來收到警署電話通知，才得悉當晚司機主動把其銀包交還警方，最終物歸原主。(Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」圖片)

該網民於Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」撰文，表示在6月29日當晚乘搭的士前往南區，到達後因為心急下車，不慎把銀包遺留在車內。樓主坦言因為是第一次掉失重要物品，生怕難以尋回而感到不知所措，唯一可做就是致電的士失物熱線。

不久後，樓主接到西區警署電話，通知他前來認領銀包，檢查後也發現所有證件仍在，「我感到非常感激，因為這讓我感到非常安心」。樓主估計當時有另一位乘客發現銀包，於是交給司機處理，而他選擇路不拾遺，最終才可物歸原主，「我非常感激他將我的錢包送到警察局，這讓我避免了很多麻煩和不必要的損失。」

樓主估計當時有另一位乘客發現銀包，於是交給司機處理，而他選擇路不拾遺，最終才可物歸原主。（《降魔的2.0》劇照）

樓主續稱希望可找回司機，並親自向他表示謝意：「我真的非常感激他的幫助，也希望他能夠一切順利、身體健康，最重要出入平安。」大批網民也激讚是好人好事，「好人一生平安」、「司機嘅做法非常正確」、「樓主因為你也是好人所以有福報」。

（Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」）