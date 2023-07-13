港鐵讓座爭議！阿婆出狠招逼讓座予孫兒　港女被逼走　網民斥無品

「出芧招」逼人讓座，可恥！有港女於網上發文大呻，乘搭港鐵時，坐在旁邊的婆婆雙腿「愈擘愈開，愈坐愈過」，還用袋頂着她，坐在婆婆腿上年約7、8歲的男童「又係咁郁」，坐得不舒服的她最終被迫走，將座位讓給男童，但她心有不甘，直言「應該同阿婆鬥擘髀！」。



有港女於網上發文大呻，日前乘搭港鐵時，遇上一家四口逼她讓座。（facebook群組「上水人大聯盟」圖片）

該港女於facebook群組「上水人大聯盟」發文表示，日前乘搭港鐵時，有一家四口包括婆婆、媽媽、一對子女上車，婆婆甫上車就坐在她身旁，隨後媽媽吩咐年約7、8歲的兒子坐在婆婆雙腿上，怎料「佢（婆婆）兩條髀愈擘愈開，愈坐愈過！仲攞個袋頂住我，個𡃁仔又係咁郁！」。

港女不斷縮起身體，又望着該媽媽，但媽媽只是看一看婆婆和兒子，就再無任何行動。港女坐得不舒服下，最終屈服退讓，站起來說：「畀埋你哋坐喇！」惟站起來後，她心有不甘地想到「今次蠢咗，應該同阿婆鬥擘髀！」。

港女指出，坐在旁邊的婆婆雙腿「愈擘愈開，愈坐愈過」，還用袋頂着她，坐在婆婆腿上年約7、8歲的男童「又係咁郁」，坐得不舒服的她最終被迫走。（facebook群組「上水人大聯盟」圖片）

有網民留言斥責一家四口，「無文化，無教養，真的好難頂」、「品呢樣嘢唔係人人都有，冇品嘅人係厚面皮，佢就係要令到妳頂唔順」，有網民指出「小心俾人話你唔同情老人家」，又勸樓主放開點，「佢唔成家攝晒落嚟算係咁，你起身畀佢坐，唔會多謝你，下次唔好啦」、「算啦，唔好計較咁多啦」。

有網民直言，「起身就輸咗」、「你腍善無計，你睇佢老母眼神幾咁兇狠」，又指出不應認輸，「擺明想逼走你，你走就中咗佢招啦，呢啲我唔會走，佢逼過啲我會出聲叫佢坐返好」、「我唔會起身，碰到我會話佢」、「呢啲情況，我會選擇狂咳」。

有網民分享經歷表示，「我遇過個師奶坐我隔籬擘到對手勁大，我同佢鬥擘，呢啲人唔讓得」、「我見到有個𡃁仔約8歲，一入車廂，立即瞓喺凳，霸位畀佢親人，勁呢！」。