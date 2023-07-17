色慾和尚！車震人妻被直擊　女方親戚守車外　淫僧事敗決定咁做…

本應清心寡欲的和尚竟與已婚婦人發展婚外情！泰國有和尚和已婚女子在光天化日下偷情，兩人在車內幽會性交，女子的親戚發現後報警。最終和尚承認過錯，並表示會辭去僧侶職務。



泰國有和尚和已婚女子於車內性交被揭發，事後辭去僧侶職務。（線上圖片）

綜合外媒報道，7月7日下午2點20分左右，泰國佛統府（Nakhon Pathom）警察接到報案，稱在某學校附近圍欄旁發現有和尚和1名已婚婚人在私家車後座發生性行為。警方及僧侶警察出動到現場圍堵，勸和尚打開車門。該和尚是佛統佛寺（Dang Nakhon Pathom Temple）的44歲助理住持切蒂雅坤（Phra Khru Phawana Chetiyakhun），他被發現時正坐於汽車後座，後承認曾於車內和女子性交。

據了解，該女子是某村民妻子，她與切蒂雅坤發展婚外情已有一段時間，村中知情者決定報案並向警方遞交兩人通姦證據。當日兩人相約會面，並在車上性交，婦人的親戚於是報案，並守在車外等候向警方報告。

事後，切蒂雅坤承認過錯，並決定辭去僧侶職務，以此作為懺悔。他表示會承擔責任，接受寺方一切懲處，但寺方目前尚未公布會如何處理。事件引起市民關注，因為近期泰國僧侶發生不雅行為事件時有發生，令外界憂慮宗教場所神聖受褻瀆。

（綜合）