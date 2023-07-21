瘀爆！錯將泳衣前後反轉着　肩帶僅遮胸前兩點　女生被男老師看光

每個人小時候都有黑歷史，台灣有女生分享小時候一件醜爆的事，國小二年級上游泳課時，她將連身泳衣前後穿反，兩條肩帶剛好只遮着胸前兩點，旁邊全露出來，她邁出更衣室時剛好被老師見到並提醒穿錯邊，重點是那位還是男老師，她崩潰直言「我羞愧到想直接跳進水裏」。



台灣有女生分享小時候一件糗爆的事，國小二年級上游泳課時，她將連身泳衣前後穿反，兩條肩帶剛好只遮着胸前兩點，旁邊全露出來。（《救救旱鴨子》劇照）

該女生於Dcard討論區以「泳衣前後穿反的故事」為題發文表示，近日天氣太熱想去游泳，因而想起小時候一件糗事。她憶述，當時是小學二年級，老師帶她們去游泳，她帶了一件連身泳衣，下面有小裙擺，泳衣有分前後，兩邊都是圓領，唯一不同是，後面設計的圓領比較低。

她續說，當時自己換泳衣，「穿上之後覺得很奇怪，怎麼長這樣？但又覺得應該沒事吧，就是這樣，但一整個超不妙」。事實上，她將連身泳衣前後穿反，兩條肩帶剛好只遮着胸前兩點，旁邊全露出來，但她最終沒察覺自己穿錯，還邁着自信的步伐走出更衣室。

她指出，老師一見到她就立即說「你泳衣穿錯邊」，重點對方還是男老師，她崩潰直言「我羞愧到想直接跳進水裏」。她立即衝進更衣室重新穿好，原以為事件已完結，殊不知回到學校後，老師又再度提起事件，她大呼「真的有夠蠢」。

女生邁出更衣室時剛好被老師見到並提醒穿錯邊，重點是那位還是男老師，她崩潰直言「我羞愧到想直接跳進水裏」。（《I SWIM》劇照）

不少網民留言邊取笑邊道歉，「抱歉，但是忍不住笑出來了」、「我真的要發瘋，原PO到底為什麼這麼可愛」、「我在喝水耶，不要這樣，太好笑了」。

有網民安慰道，「希望這事沒有成為你的陰影」、「小二胸部還沒發育啦！最早的女生胸部小四左右開始發育」。樓主回覆說，事件對她造成了陰影，「我當時超想哭的」，即使長大後，穿泳衣都會再三確認沒穿錯邊，又說雖然當時還未發育，但感覺很很詭異。

有網民分享類似事件表示，「當時小五，我朋友泳衣跟妳一樣款式，然後也是穿反，下水前都沒人發現，後來我潛入水裏才看到她兩顆露在外面，泳衣的肩帶卡在兩顆的旁邊，我整個嚇到馬上叫她去重穿」。